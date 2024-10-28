https://ria.ru/20241028/liksutov-1980469588.html

Ликсутов: главными партнерами Москвы по экспорту стали Китай, Индия, Египет

Ликсутов: главными партнерами Москвы по экспорту стали Китай, Индия, Египет - РИА Новости, 28.10.2024

Ликсутов: главными партнерами Москвы по экспорту стали Китай, Индия, Египет

Драйверами развития торгово-экономического сотрудничества столицы и стран БРИКС стали Индия, Египет и Китай за семь месяцев 2024 года, государства – участники... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:13

2024-10-28T12:13

2024-10-28T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

брикс

снг

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Драйверами развития торгово-экономического сотрудничества столицы и стран БРИКС стали Индия, Египет и Китай за семь месяцев 2024 года, государства – участники объединения занимают около 22% в структуре московского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает промышленный экспорт и помогает московским производителям находить новых партнеров на зарубежных рынках. Так, за первые семь месяцев 2024 года товарооборот столицы с Египтом вырос почти на 50%, а также на 33% увеличился объем взаимной торговли Москвы и Индии. На долю стран — участниц БРИКС приходится около 22% московского несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, один из основных импортеров – Китай, который получает около 32% от общего объема поставок несырьевой неэнергетической продукции в страны БРИКС. Доля Египта составляет 23%, а Индии — 16%, на Бразилию и Саудовскую Аравию приходится 12% и 10%, соответственно."Благодаря поддержке центра "Моспром" московские компании активно развивают международное сотрудничество, в том числе путем укрепления кооперационных связей с дружественными странами. Например, по итогам января — июля 2024 года московский ННЭ в Египет вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Повышенным спросом на рынке этой страны пользуется продукция машиностроения и металлообработки: гидравлические двигатели, аккумуляторы, медицинское оборудование", — добавил руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что объем московского промышленного экспорта в Египет в общей сложности вырос на 39%.Также на 5% за этот же период вырос экспорт промышленных товаров в Индию. На данный момент экспорт составляет около 94% от всего столичного несырьевого неэнергетического экспорта в эту страну. Драйвер развития экспортного сотрудничества — отрасль машиностроения. Московские компании почти на четверть увеличили поставки в Индию продукции приборостроения, электрических устройств, а также систем автоматизации.Московские производители ННЭ смогли за счет поддержки центра "Моспром", которую он оказывает с 2022 года, переориентировать свои экспортные потоки и найти новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также других стран СНГ.Государство активно помогает экспортерам столицы. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение.

https://ria.ru/20241028/liksutov-1980448564.html

https://ria.ru/20241027/esg-reyting-1980285915.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, брикс, снг