https://ria.ru/20241028/liksutov-1980448564.html

Ликсутов: импланты из титана будут выпускать в ОЭЗ "Технополис Москва"

Ликсутов: импланты из титана будут выпускать в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 28.10.2024

Ликсутов: импланты из титана будут выпускать в ОЭЗ "Технополис Москва"

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - компания "Медицинский титан" (Медти) – собирается построить завод по производству имплантов для стоматологии и ортопедии на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:13

2024-10-28T11:13

2024-10-28T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - компания "Медицинский титан" (Медти) – собирается построить завод по производству имплантов для стоматологии и ортопедии на площадке "Алабушево", сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать медицинскую промышленность в городе. Объем производства медизделий компаниями особой экономической зоны столицы за первое полугодие 2024 года увеличился почти на 10%. Сегодня в ОЭЗ насчитывается свыше 20 таких предприятий, 18 из них имеют статус резидента и пользуются широкими налоговыми преференциями. Это содействует увеличению инвестиций, которые направлены на развитие компаний, в том числе на реализацию крупных инфраструктурных проектов. В частности, новый резидент намерен построить на площадке "Алабушево" завод по производству титановых имплантов и эндопротезов площадью 10 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.В инновационное производство компания планирует инвестировать более 3,1 миллиарда рублей. Это позволит создать больше 330 рабочих мест в Москве."На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" компания откроет производство титановых имплантов для восстановительной хирургии. Цель – обеспечить страну высококачественными и полностью отечественными изделиями. Проектная мощность завода, который планируется запустить в конце 2027 года, составит до 3 миллионов единиц продукции в год", – отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Производство титановых имплантов с использованием отечественного сырья будет полностью российским. Как рассказал основатель предприятия Михаил Шелков, такие изделия являются наиболее прогрессивным и востребованным решением для замены и восстановления костной ткани. Они обладают максимальной биосовместимостью, гипоаллергенностью, надежностью и устойчивостью к нагрузкам.Как рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, резиденты выпускают медоборудование и изделия – аппараты УЗИ, ИВЛ, бионические протезы, моечно-дезинфицирующую технику, изделия для служб скорой помощи и биомедицинские клеточные продукты.Он добавил, что за первые шесть месяцев компании произвели продукцию на сумму 4 миллиарда рублей. Этот показатель практически в два раза превышает объем за аналогичный период прошлого года.

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https://ria.ru/20241027/esg-reyting-1980285915.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов