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Западные военные давно работают на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2024
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15:48 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/lavrov-1980521184.html
Западные военные давно работают на Украине, заявил Лавров
Западные военные давно работают на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2024
Западные военные давно работают на Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные военнослужащие давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:48
2024-10-28T15:48
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные военнослужащие давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. "Президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а есть и непосредственные инструкторы, без которые непосредственно невозможно использовать не то что западное дальнобойное оружие, но и украинские средства дальнего поражения, без помощи западных специалистов, без данных космической разведки, которых у украинцев, конечно же нет, без специалистов по программированию полетных заданий, эти войска использовать ракетную технику не могут", - сказал министр в ходе пресс- конференции в Москве. "Но военнослужащие западные уже давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО, да и ЕС против нашей страны, мы это прекрасно знаем", - заключил он.
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в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Западные военные давно работают на Украине, заявил Лавров

Лавров: западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные военнослужащие давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России.
"Президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а есть и непосредственные инструкторы, без которые непосредственно невозможно использовать не то что западное дальнобойное оружие, но и украинские средства дальнего поражения, без помощи западных специалистов, без данных космической разведки, которых у украинцев, конечно же нет, без специалистов по программированию полетных заданий, эти войска использовать ракетную технику не могут", - сказал министр в ходе пресс- конференции в Москве.
"Но военнослужащие западные уже давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО, да и ЕС против нашей страны, мы это прекрасно знаем", - заключил он.
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином
27 октября, 13:42
 
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