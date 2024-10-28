https://ria.ru/20241028/lavrov-1980521184.html
Западные военные давно работают на Украине, заявил Лавров
Западные военные давно работают на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2024
Западные военные давно работают на Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные военнослужащие давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:48
2024-10-28T15:48
2024-10-28T15:48
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные военнослужащие давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. "Президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а есть и непосредственные инструкторы, без которые непосредственно невозможно использовать не то что западное дальнобойное оружие, но и украинские средства дальнего поражения, без помощи западных специалистов, без данных космической разведки, которых у украинцев, конечно же нет, без специалистов по программированию полетных заданий, эти войска использовать ракетную технику не могут", - сказал министр в ходе пресс- конференции в Москве. "Но военнослужащие западные уже давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО, да и ЕС против нашей страны, мы это прекрасно знаем", - заключил он.
https://ria.ru/20241027/rossiya-1980352380.html
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в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Западные военные давно работают на Украине, заявил Лавров
Лавров: западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны