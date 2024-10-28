https://ria.ru/20241028/lavrov-1980502275.html

Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024

Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Москва считает, что сейчас удается избежать наихудшего сценария после ударов Израиля по Ирану, Россия продолжит усилия по содействию прекращению эскалации на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:05

2024-10-28T14:05

2024-10-28T14:05

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иран

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москва

сергей лавров

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москва считает, что сейчас удается избежать наихудшего сценария после ударов Израиля по Ирану, Россия продолжит усилия по содействию прекращению эскалации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "На данном этапе, конечно же, удалось избежать наихудшего сценария, удаётся, по крайней мере, потому что его вероятность еще сохраняется", - сказал Лавров по итогам переговоров с кувейтским коллегой Абдуллой Аль-Яхья. Он добавил, что "есть желающие" разогреть конфликт, чтобы в него вмешались США. "Но я очень надеюсь, что предпринимаемые в последнее время контакты не позволят этому случиться. По крайней мере, мы делаем все возможное, чтобы содействовать прекращению эскалации и как-то эту ситуацию разрядить", - подчеркнул глава российского дипведомства. В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980210264.html

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в мире, иран, россия, москва, сергей лавров, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024