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Россия надеется на ООН в деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2024
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13:56 28.10.2024 (обновлено: 14:07 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/larov-1980500383.html
Россия надеется на ООН в деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров
Россия надеется на ООН в деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2024
Россия надеется на ООН в деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров
Россия рассчитывает, что Совбез ООН поможет успокоить ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:56
2024-10-28T14:07
в мире
россия
ближний восток
израиль
оон
сергей лавров
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Совбез ООН поможет успокоить ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Безусловно, удары Израиля по Ирану, которые преподносятся как ответ и, что, дескать, теперь ответ состоялся, и мы, вроде, квиты и больше ничего делать не надо, - это ситуация непростая. Они ситуацию не упростили. Но мы надеемся, что Совет Безопасности сможет каким-то образом помочь успокоить обстановку. По предложению Алжира, Китая и России сегодня вечером Совет должен рассмотреть обращение Ирана по поводу случившегося, я думаю, после этой дискуссии многое станет более ясным", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Кувейта.По словам министра, "на данном этапе удалось и удается избежать наихудшего сценария, потому что его вероятность еще сохраняется"."Это не означает, что нам нужно опускать руки и надеяться на лучшее. Нет, надо работать, надо добиваться прекращения огня и на палестинских территориях, и в Ливане, надо договариваться о том, как стабилизировать обстановку в долгосрочной перспективе, и, конечно, решать гуманитарные проблемы, они там обостряются", - добавил министр.
https://ria.ru/20241027/oon-1980385659.html
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в мире, россия, ближний восток, израиль, оон, сергей лавров, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Ближний Восток, Израиль, ООН, Сергей Лавров, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Россия надеется на ООН в деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров

Ларов: Россия рассчитывает, что Совбез ООН успокоит ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Совбез ООН поможет успокоить ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Безусловно, удары Израиля по Ирану, которые преподносятся как ответ и, что, дескать, теперь ответ состоялся, и мы, вроде, квиты и больше ничего делать не надо, - это ситуация непростая. Они ситуацию не упростили. Но мы надеемся, что Совет Безопасности сможет каким-то образом помочь успокоить обстановку. По предложению Алжира, Китая и России сегодня вечером Совет должен рассмотреть обращение Ирана по поводу случившегося, я думаю, после этой дискуссии многое станет более ясным", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Кувейта.
По словам министра, "на данном этапе удалось и удается избежать наихудшего сценария, потому что его вероятность еще сохраняется".
"Это не означает, что нам нужно опускать руки и надеяться на лучшее. Нет, надо работать, надо добиваться прекращения огня и на палестинских территориях, и в Ливане, надо договариваться о том, как стабилизировать обстановку в долгосрочной перспективе, и, конечно, решать гуманитарные проблемы, они там обостряются", - добавил министр.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Совбез ООН проведет заседание по израильским ударам в Иране
27 октября, 18:37
 
В миреРоссияБлижний ВостокИзраильООНСергей ЛавровИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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