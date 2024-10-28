https://ria.ru/20241028/larov-1980500383.html

Россия надеется на ООН в деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров

Россия надеется на ООН в деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2024

Россия надеется на ООН в деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров

Россия рассчитывает, что Совбез ООН поможет успокоить ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:56

2024-10-28T13:56

2024-10-28T14:07

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Совбез ООН поможет успокоить ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Безусловно, удары Израиля по Ирану, которые преподносятся как ответ и, что, дескать, теперь ответ состоялся, и мы, вроде, квиты и больше ничего делать не надо, - это ситуация непростая. Они ситуацию не упростили. Но мы надеемся, что Совет Безопасности сможет каким-то образом помочь успокоить обстановку. По предложению Алжира, Китая и России сегодня вечером Совет должен рассмотреть обращение Ирана по поводу случившегося, я думаю, после этой дискуссии многое станет более ясным", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Кувейта.По словам министра, "на данном этапе удалось и удается избежать наихудшего сценария, потому что его вероятность еще сохраняется"."Это не означает, что нам нужно опускать руки и надеяться на лучшее. Нет, надо работать, надо добиваться прекращения огня и на палестинских территориях, и в Ливане, надо договариваться о том, как стабилизировать обстановку в долгосрочной перспективе, и, конечно, решать гуманитарные проблемы, они там обостряются", - добавил министр.

https://ria.ru/20241027/oon-1980385659.html

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в мире, россия, ближний восток, израиль, оон, сергей лавров, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024