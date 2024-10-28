https://ria.ru/20241028/larov-1980492906.html

Россия обсуждает прямые рейсы с Кувейтом, заявил Лавров

Россия обсуждает прямые рейсы с Кувейтом, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2024

Россия обсуждает прямые рейсы с Кувейтом, заявил Лавров

Россия и Кувейт обсуждают налаживание прямых авиарейсов из трёх российских городов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:30

2024-10-28T13:30

2024-10-28T13:54

россия

кувейт

сергей лавров

экономика

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и Кувейт обсуждают налаживание прямых авиарейсов из трёх российских городов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще одно направление наших совместных действий, которые мы рассчитываем материализовать в самое ближайшее время, - это налаживание прямых авиарейсов. Обсуждаются маршруты между Эль-Кувейтом и Москвой, Махачкалой и городом Сочи. Это все будет, безусловно, расширять возможности не только для туризма, но и в целом для контактов между людьми, включая и бизнесменов, и деятелей культуры", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960145929.html

россия

кувейт

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, кувейт, сергей лавров, экономика