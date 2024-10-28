https://ria.ru/20241028/kursk-1980576581.html

В Курской области сбили четыре украинских БПЛА

В Курской области сбили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 28.10.2024

В Курской области сбили четыре украинских БПЛА

В районе Железногорска в Курской области сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:35

2024-10-28T19:35

2024-10-28T19:39

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

железногорск

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В районе Железногорска в Курской области сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении трех беспилотников в районе Железногорска в Курской области."В районе Железногорска продолжает работать ПВО, сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа. Ранее там было обнаружено и уничтожено несколько украинских беспилотников. В результате падения обломков было повреждено шесть автомобилей местных жителей", - написал он.

https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html

курская область

железногорск

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , железногорск