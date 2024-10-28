https://ria.ru/20241028/kurakhovo-1980458899.html

Российские военные подходят к Курахово, заявил советник главы ДНР

Российские военные подходят к Курахово, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 28.10.2024

Российские военные подходят к Курахово, заявил советник главы ДНР

Российские военные подходят к Курахово, а также есть уверенность в скором освобождении Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:01

2024-10-28T11:01

2024-10-28T11:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

димитров

безопасность

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные подходят к Курахово, а также есть уверенность в скором освобождении Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Наши ребята уже подходят к Курахово непосредственно... Ровно от Курахово до границы 25 километров... Есть уверенность в том, что в ближайшее время и Селидово, ну, оно уже фактически наше... Точно такая же судьба гарнизонов украинских постигнет и в Мирнограде, в нашем Димитрове... и в других населенных пунктах ДНР", - сказал Кимаковский. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в "клещи" Кураховку и Селидово.

https://ria.ru/20240917/ukrainsk-1973232813.html

донецкая народная республика

димитров

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, димитров, безопасность