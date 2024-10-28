https://ria.ru/20241028/kurakhovo-1980458899.html
Российские военные подходят к Курахово, заявил советник главы ДНР
Российские военные подходят к Курахово, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 28.10.2024
Российские военные подходят к Курахово, заявил советник главы ДНР
Российские военные подходят к Курахово, а также есть уверенность в скором освобождении Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:01
2024-10-28T11:01
2024-10-28T11:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
димитров
безопасность
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные подходят к Курахово, а также есть уверенность в скором освобождении Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Наши ребята уже подходят к Курахово непосредственно... Ровно от Курахово до границы 25 километров... Есть уверенность в том, что в ближайшее время и Селидово, ну, оно уже фактически наше... Точно такая же судьба гарнизонов украинских постигнет и в Мирнограде, в нашем Димитрове... и в других населенных пунктах ДНР", - сказал Кимаковский. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в "клещи" Кураховку и Селидово.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, димитров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Димитров, Безопасность
Российские военные подходят к Курахово, заявил советник главы ДНР
Советник главы ДНР Кимаковский: российские военные подходят к Курахово