https://ria.ru/20241028/kuba-1980538852.html

Кубинский рынок открыли для поставок животноводческой продукции из России

Кубинский рынок открыли для поставок животноводческой продукции из России - РИА Новости, 28.10.2024

Кубинский рынок открыли для поставок животноводческой продукции из России

Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции, начать поставки уже могут производители мяса птицы, свинины,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:59

2024-10-28T16:59

2024-10-28T16:59

экономика

куба

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции, начать поставки уже могут производители мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, сообщило ведомство. "Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции... Российские предприятия по производству мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, включенные в реестр экспортеров ФГИС "ВетИС" компонента "Цербер" по стране Куба, могут беспрепятственно поставлять свои продукты на рынок этой страны", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что это решение стало результатом проведенного в этом году аудита Национального центра здоровья животных Кубы, а также работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран. В результате кубинская сторона признала российскую систему проверки, контроля и надзора за производством пищевых продуктов животного происхождения для потребления человеком.

https://ria.ru/20241026/es-1980224702.html

куба

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экономика, куба, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)