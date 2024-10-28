https://ria.ru/20241028/kuba-1980538852.html
Кубинский рынок открыли для поставок животноводческой продукции из России
Кубинский рынок открыли для поставок животноводческой продукции из России - РИА Новости, 28.10.2024
Кубинский рынок открыли для поставок животноводческой продукции из России
Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции, начать поставки уже могут производители мяса птицы, свинины,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:59
2024-10-28T16:59
2024-10-28T16:59
экономика
куба
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900695161_838:776:3058:2025_1920x0_80_0_0_93874659ff696650afb37048904c40b8.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции, начать поставки уже могут производители мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, сообщило ведомство. "Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции... Российские предприятия по производству мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, включенные в реестр экспортеров ФГИС "ВетИС" компонента "Цербер" по стране Куба, могут беспрепятственно поставлять свои продукты на рынок этой страны", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что это решение стало результатом проведенного в этом году аудита Национального центра здоровья животных Кубы, а также работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран. В результате кубинская сторона признала российскую систему проверки, контроля и надзора за производством пищевых продуктов животного происхождения для потребления человеком.
https://ria.ru/20241026/es-1980224702.html
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900695161_789:346:3058:2048_1920x0_80_0_0_c3f2d205817d3c728a1c23e821e4647d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, куба, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Куба, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Кубинский рынок открыли для поставок животноводческой продукции из России
Россельхознадзор открыл рынок Кубы для поставок животноводческой продукции из РФ