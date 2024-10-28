Эксперт рассказал, почему Япония выдаст Украине новый кредит
Эксперт Королев: новый кредит Японии для Украины связан с давлением от США
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Новый кредит Японии общей суммой около 3 миллиардов долларов, который Токио планирует выдать Киеву, связан с давлением Вашингтона, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Александр Королёв.
"Это напрямую связано с давлением со стороны США, потому что для японцев вопрос Украины первичным не стоит, то есть это не главный для них внешнеполитический приоритет, это далеко не главная в целом географическая и геополитическая проблема, для них гораздо важнее вопросы Корейского полуострова, вопросы безопасности с США, вопросы Тайваня, вопросы китайско-японских разногласий, поэтому Украина для них это периферийный фактор, но из-за необходимости поддержания союзнических обязательств США, они вынуждены идти на подобные уступки", - сказал он.
Эксперт добавил, что этот кредит является частью большого политического компромисса с США со стороны нового японского руководства.
"Я не думаю, что это автоматически означает прекращение любого диалога с Россией, надо понимать, что новое правительство Японии, премьер-министра, который пришёл к власти, разумеется для него главным приоритетом будет диалог с США, сейчас США по-прежнему оказывают сильное давление на Японию, особенно если к власти придёт Дональд Трамп, то это давление ещё больше усилится", - считает Королёв.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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