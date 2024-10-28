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В Краснодарском крае начнут присваивать госномера с кодом "323" - РИА Новости, 28.10.2024
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16:53 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/krasnodar-1980536938.html
В Краснодарском крае начнут присваивать госномера с кодом "323"
В Краснодарском крае начнут присваивать госномера с кодом "323" - РИА Новости, 28.10.2024
В Краснодарском крае начнут присваивать госномера с кодом "323"
Государственные номера с кодом региона "323" начнут присваивать автомобилям в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД по Кубани. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:53
2024-10-28T16:53
краснодарский край
авто
россия
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Государственные номера с кодом региона "323" начнут присваивать автомобилям в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД по Кубани. "В четвертом квартале 2024 года при регистрации ТС (транспортных средств - ред.) граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регномера с кодом региона "323", - говорится в сообщении. Сейчас на Кубани действуют четыре региональных кода автомобильных номеров — "23", "93", "123" и "193".
https://ria.ru/20240502/avtomobil-1943402616.html
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краснодарский край, авто, россия
Краснодарский край, Авто, Россия
В Краснодарском крае начнут присваивать госномера с кодом "323"

В Краснодарском крае начнут присваивать госномера с кодом региона "323"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Государственные номера с кодом региона "323" начнут присваивать автомобилям в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД по Кубани.
"В четвертом квартале 2024 года при регистрации ТС (транспортных средств - ред.) граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регномера с кодом региона "323", - говорится в сообщении.
Сейчас на Кубани действуют четыре региональных кода автомобильных номеров — "23", "93", "123" и "193".
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