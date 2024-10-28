https://ria.ru/20241028/krasnodar-1980536938.html

В Краснодарском крае начнут присваивать госномера с кодом "323"

В Краснодарском крае начнут присваивать госномера с кодом "323" - РИА Новости, 28.10.2024

В Краснодарском крае начнут присваивать госномера с кодом "323"

Государственные номера с кодом региона "323" начнут присваивать автомобилям в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД по Кубани. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:53

2024-10-28T16:53

2024-10-28T16:53

краснодарский край

авто

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Государственные номера с кодом региона "323" начнут присваивать автомобилям в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД по Кубани. "В четвертом квартале 2024 года при регистрации ТС (транспортных средств - ред.) граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регномера с кодом региона "323", - говорится в сообщении. Сейчас на Кубани действуют четыре региональных кода автомобильных номеров — "23", "93", "123" и "193".

https://ria.ru/20240502/avtomobil-1943402616.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, авто, россия