https://ria.ru/20241028/krasnodar-1980513946.html
Жителя Башкирии, напавшего на полицейского в Краснодаре, арестовали
Жителя Башкирии, напавшего на полицейского в Краснодаре, арестовали - РИА Новости, 28.10.2024
Жителя Башкирии, напавшего на полицейского в Краснодаре, арестовали
Суд арестовал до 24 декабря жителя Башкирии, который напал на полицейского в Краснодаре и отобрал табельное оружие, а затем скрывался почти трое суток, сообщили РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:10
2024-10-28T15:10
2024-10-28T15:27
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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Суд арестовал до 24 декабря жителя Башкирии, который напал на полицейского в Краснодаре и отобрал табельное оружие, а затем скрывался почти трое суток, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. "Ленинский районный суд Краснодара арестовал на время следствия Марата Абдюшева, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, разбое и хищении у него огнестрельного оружия… Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Абдюшева меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 1 месяц 28 дней, т.е. до 24 декабря 2024 года включительно", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ночь на 24 октября сотрудники патрульно-постовой службы заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Сотрудники полиции подошли к ним, чтобы проверить документы, мужчины попытались скрыться. В ходе преследования 33-летний фигурант напал на полицейского, ударив его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавший госпитализирован. Ранее в краевом главке МВД также сообщили, что подозрительные мужчины приехали к гаражам на улице Лузана за закладками с наркотиками. Они оба оказали сопротивление полицейским, один из них был задержан – выяснилось, что он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения, отмечали в ГУМВД. Розыск беглого Марата Абдюшева продолжался почти три дня. Его задержали в минувшую субботу. На следующий день Абдюшеву предъявили обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции, разбое и хищении у него огнестрельного оружия.
https://ria.ru/20241004/napadenie-1976382955.html
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происшествия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
Жителя Башкирии, напавшего на полицейского в Краснодаре, арестовали
Суд арестовал напавшего на полицейского в Краснодаре жителя Башкирии
КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости.
Суд арестовал до 24 декабря жителя Башкирии, который напал на полицейского в Краснодаре и отобрал табельное оружие, а затем скрывался почти трое суток, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
"Ленинский районный суд Краснодара арестовал на время следствия Марата Абдюшева, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, разбое и хищении у него огнестрельного оружия… Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Абдюшева меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 1 месяц 28 дней, т.е. до 24 декабря 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 24 октября сотрудники патрульно-постовой службы заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Сотрудники полиции подошли к ним, чтобы проверить документы, мужчины попытались скрыться. В ходе преследования 33-летний фигурант напал на полицейского, ударив его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавший госпитализирован.
Ранее в краевом главке МВД также сообщили, что подозрительные мужчины приехали к гаражам на улице Лузана за закладками с наркотиками. Они оба оказали сопротивление полицейским, один из них был задержан – выяснилось, что он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения, отмечали в ГУМВД.
Розыск беглого Марата Абдюшева продолжался почти три дня. Его задержали в минувшую субботу. На следующий день Абдюшеву предъявили обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции, разбое и хищении у него огнестрельного оружия.