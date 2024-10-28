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Челябинская полиция проводит рейды после убийства женщины-таксиста - РИА Новости, 28.10.2024
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13:34 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/korkino-1980494216.html
Челябинская полиция проводит рейды после убийства женщины-таксиста
Челябинская полиция проводит рейды после убийства женщины-таксиста - РИА Новости, 28.10.2024
Челябинская полиция проводит рейды после убийства женщины-таксиста
Полиция Челябинской области проводит оперативную работу в муниципалитетах с компактным проживанием после убийства женщины-таксиста, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:34
2024-10-28T13:34
происшествия
коркино
челябинская область
россия
алексей текслер
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
убийство женщины-таксиста в коркино
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Полиция Челябинской области проводит оперативную работу в муниципалитетах с компактным проживанием после убийства женщины-таксиста, сообщает пресс-служба правительства региона. "Оперативная работа правоохранительных органов идет не только в Коркино, но и в других муниципалитетах... По моему поручению начала работать комиссия по наведению комплексного порядка в Коркино под руководством моего заместителя Алексея Леонидовича Фартыгина. Уже в ближайшее время жду конкретных результатов этой работы", - приводятся в сообщении слова губернатора Алексея Текслера. В местах компактного проживания проводятся рейды на предмет профилактики правонарушений, проверки на причастность к преступлениям, комплексные проверки документов и обоснованности их получения, изучение источников дохода и анализ соблюдения норм и правил, принятых в российском обществе. Как подчеркнул губернатор, ситуация в Коркино нормализовалась, за минувшую ночь не зарегистрированы сообщения и заявления по факту противоправных действий. Ситуация в Коркино обострилась после убийства 24 октября вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на 2 месяца. Вечером 25 октября из дома, к которому пришли возмущенные люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на 2 месяца. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области. Как отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, в связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, дело было поручено передать в главное следственное управление СК РФ. Также в СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html
https://ria.ru/20241026/pozhary-1980215869.html
https://ria.ru/20241025/korkino-1980072897.html
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челябинская область
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происшествия, коркино, челябинская область, россия, алексей текслер, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство женщины-таксиста в Коркино
Челябинская полиция проводит рейды после убийства женщины-таксиста

Челябинская полиция проводит рейды по наведению порядка после убийства таксистки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Полиция Челябинской области проводит оперативную работу в муниципалитетах с компактным проживанием после убийства женщины-таксиста, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Оперативная работа правоохранительных органов идет не только в Коркино, но и в других муниципалитетах... По моему поручению начала работать комиссия по наведению комплексного порядка в Коркино под руководством моего заместителя Алексея Леонидовича Фартыгина. Уже в ближайшее время жду конкретных результатов этой работы", - приводятся в сообщении слова губернатора Алексея Текслера.
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В местах компактного проживания проводятся рейды на предмет профилактики правонарушений, проверки на причастность к преступлениям, комплексные проверки документов и обоснованности их получения, изучение источников дохода и анализ соблюдения норм и правил, принятых в российском обществе.
Как подчеркнул губернатор, ситуация в Коркино нормализовалась, за минувшую ночь не зарегистрированы сообщения и заявления по факту противоправных действий.
Ситуация в Коркино обострилась после убийства 24 октября вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на 2 месяца.
Вечером 25 октября из дома, к которому пришли возмущенные люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на 2 месяца.
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Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
Как отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, в связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, дело было поручено передать в главное следственное управление СК РФ. Также в СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
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ПроисшествияКоркиноЧелябинская областьРоссияАлексей ТекслерАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Убийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
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