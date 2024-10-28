https://ria.ru/20241028/kontrakty-1980462727.html

Представители более 50 стран обсудили будущее АПК на ASIAEXPO в Сириусе

Представители более 50 стран обсудили будущее АПК на ASIAEXPO в Сириусе - РИА Новости, 28.10.2024

Представители более 50 стран обсудили будущее АПК на ASIAEXPO в Сириусе

В Краснодарском крае завершился Международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO, который проходил на базе научно-технологического университета "Сириус", в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:20

2024-10-28T11:20

2024-10-28T12:33

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Краснодарском крае завершился Международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO, который проходил на базе научно-технологического университета "Сириус", в мероприятии приняли участие представители более 50 стран СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Конгресс ASIAEXPO стал важной платформой для обсуждения актуальных вопросов сельского хозяйства, обмена опытом и налаживания международных контактов, что способствует укреплению позиций России на мировом рынке продовольствия", - говорится в сообщении.Генеральный директор конгресса ASIAEXPO Игорь Милованов отметил, что российский бизнес активно осваивает и закрепляется на рынках Азии, а также все лучше понимает особенности менталитета и специфику ведения бизнеса в странах Ближнего Востока и Африки."Мы видим, как российские компании начинают уверенно работать на этих рынках, что открывает новые горизонты для сотрудничества и развития", - подчеркнул он.В ходе пленарного заседания, посвященного роли России в формировании международной продовольственной безопасности, советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова заявила, что Россия занимает лидирующие позиции по темпам роста экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в мире. "Мы сотрудничаем со всеми странами, но особенно хотим усилить взаимодействие с государствами Африки. Это огромный рынок потребления и отличные возможности для выстраивания взаимовыгодных отношений", - отметила Абрамова.Она также подчеркнула, что в сфере экспорта продукции агропромышленного комплекса Россия видит значительные перспективы именно в этом направлении.В рамках сессии, посвященной развитию экспорта, выступил руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин. Он рассказал о мерах поддержки, реализуемых Группой РЭЦ для российских экспортеров, в том числе доступных на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", подчеркивая важность господдержки в условиях глобальных экономических изменений."Компании-экспортеры продукции АПК могут воспользоваться широкой линейкой государственной поддержки, начиная с подбора потенциальных покупателей и других услуг Группы РЭЦ на платформе "Мой экспорт". Продвижению продукции компаний на внешние рынки также способствуют фестивали-ярмарки "Сделано в России", организуемые РЭЦ за рубежом. Два таких мероприятия уже прошли в Китае в провинциях Ляонин и Хэйлунцзян", - сказал Есин.Компании-экспортеры, участвующие в ASIAEXPO, отметили, что сегодня рынок Китая становится для них одним из стратегических направлений развития экспортной деятельности."Мы намерены на порядок нарастить объемы поставок муки в КНР. Существенную помощь в продвижении нашей продукции оказывает РЭЦ, своими выставочными мероприятиями и демонстрационно-дегустационными павильонами в Китае и Саудовской Аравии", - рассказал генеральный директор ООО "ПаритетАгро" Дмитрий Попов."Китай у нас - направление номер один. По итогам семи месяцев этого года доля птицеводческих поставок российской продукции в Китай составляет 14%. Мы входим в топ-3 мировых поставщиков мяса в Китай. Саудовская Аравия входит в топ-3 наших ключевых направлений, куда мы поставляем мясо птицы, и на сегодняшний день мы более 50 тысяч тонн нашего мяса поставляем в Саудовскую Аравию", - рассказал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

https://ria.ru/20241028/festival-yarmarka-1980449978.html

https://ria.ru/20241025/rets-1980152258.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)