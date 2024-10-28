https://ria.ru/20241028/kirov-1980595283.html

В Кирове загорелась кровля жилого дома

В Кирове загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 28.10.2024

В Кирове загорелась кровля жилого дома

Кровля 10-квартирного деревянного дома загорелась на 450 квадратных метрах в Кирове, пожар локализован, предварительно, пострадала трехлетняя девочка, сообщило... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:42

2024-10-28T21:42

2024-10-28T21:42

происшествия

жилье

киров

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кровля 10-квартирного деревянного дома загорелась на 450 квадратных метрах в Кирове, пожар локализован, предварительно, пострадала трехлетняя девочка, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Кирове огнеборцы МЧС России локализовали пожар в жилом доме. На улице Карла Маркса загорелась кровля 10-квартирного деревянного дома. Пламя охватило 450 квадратов. Предварительно, пострадала трехлетняя девочка, она госпитализирована", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html

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происшествия, жилье, киров, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)