Рейтинг@Mail.ru
В Кирове загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/kirov-1980595283.html
В Кирове загорелась кровля жилого дома
В Кирове загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 28.10.2024
В Кирове загорелась кровля жилого дома
Кровля 10-квартирного деревянного дома загорелась на 450 квадратных метрах в Кирове, пожар локализован, предварительно, пострадала трехлетняя девочка, сообщило... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:42
2024-10-28T21:42
происшествия
жилье
киров
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кровля 10-квартирного деревянного дома загорелась на 450 квадратных метрах в Кирове, пожар локализован, предварительно, пострадала трехлетняя девочка, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Кирове огнеборцы МЧС России локализовали пожар в жилом доме. На улице Карла Маркса загорелась кровля 10-квартирного деревянного дома. Пламя охватило 450 квадратов. Предварительно, пострадала трехлетняя девочка, она госпитализирована", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html
киров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_125:0:1837:1284_1920x0_80_0_0_6b50e8ed881213fbe3ce465a0b4d677b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, киров, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Киров, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кирове загорелась кровля жилого дома

В Кирове загорелась кровля жилого дома, пострадала трехлетняя девочка

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кровля 10-квартирного деревянного дома загорелась на 450 квадратных метрах в Кирове, пожар локализован, предварительно, пострадала трехлетняя девочка, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Кирове огнеборцы МЧС России локализовали пожар в жилом доме. На улице Карла Маркса загорелась кровля 10-квартирного деревянного дома. Пламя охватило 450 квадратов. Предварительно, пострадала трехлетняя девочка, она госпитализирована", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники.
Сотрудник СК на месте пожара в Ленинском районе города Саратова. 28 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка
Вчера, 07:41
 
ПроисшествияЖильеКировРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала