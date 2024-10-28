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Эксперт оценил возможность наукоемкого производства вооружения на Украине - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:21 28.10.2024 (обновлено: 03:31 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/khodarenok-1980421349.html
Эксперт оценил возможность наукоемкого производства вооружения на Украине
Эксперт оценил возможность наукоемкого производства вооружения на Украине - РИА Новости, 28.10.2024
Эксперт оценил возможность наукоемкого производства вооружения на Украине
Развернуть наукоемкое производство перспективных передовых комплексов и систем вооружения на территории Украины во время продолжающегося конфликта не... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T03:21
2024-10-28T03:31
специальная военная операция на украине
технологии
россия
польша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Развернуть наукоемкое производство перспективных передовых комплексов и систем вооружения на территории Украины во время продолжающегося конфликта не представляется возможным, заявил РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. "Вся территория Украины находится под огневым контролем Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России, и развернуть наукоемкое производство перспективных образцов вооружения и военной техники, таких, например, как танки, боевые бронированные машины пехоты, либо оперативно-тактических ракеты соответствующих комплексов в настоящее время в ходе неостанавливающегося конфликта невозможно", - сказал эксперт. По словам собеседника, собственный технологический уровень Украины сейчас оставляет желать лучшего. "Все, на что способны сейчас украинские инженеры, это - собирать достаточно примитивные беспилотные летательные аппараты на мощностях комбайновых заводов, а не выпускать технически более сложное современное вооружение в крупномасштабной серии", - сказал Ходаренок. Эксперт заметил, что у Украины в настоящее время имеется всего два источника поступления с Запада оружия. "И вообще, ведение вооруженной борьбы на Украине зависит только от поступления оружия с Запада. По их оценкам, доля иностранной техники и орудий составляет 80 процентов, по моим – до 90 процентов. Первый путь поступления оружия на Украину – сухопутный, через границу с Польшей, а второй – морской, через порт Одессы", - подчеркнул Ходаренок. Кроме того, по мнению эксперта, "стоит только спонсорам Украины прикрыть краник, как в скором времени для нее начнется катастрофа на фронтах". Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания. Однако депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что за созданием так называемой новой украинской баллистической ракеты стоит НАТО, которая хочет легализовать удары вглубь России, при этом формально оставшись в стороне. По его словам, Украина сама по себе не способна к разработкам новых ракет. Помимо этого, издание "Украинский милитарный портал", специализирующийся на военной тематике, сообщал, что американская компания AeroVironment подписала соглашение по локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600, которые могут развивать скорость свыше 110 километров в час и способны поражать цель на расстоянии около 40 километров. Договор еще должно согласовать правительство США, над этим работают обе страны.
https://ria.ru/20241027/zhiteli-1980381027.html
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технологии, россия, польша, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, нато, госдума рф, михаил ходаренок
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ, Михаил Ходаренок
Эксперт оценил возможность наукоемкого производства вооружения на Украине

Ходаренок: наукоемкое производство передового вооружения на Украине невозможно

© РИА Новости / РИА НовостиМихаил Ходаренок, военный эксперт, главный редактор журнала "Воздушно-космическая оборона"
Михаил Ходаренок, военный эксперт, главный редактор журнала Воздушно-космическая оборона - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Михаил Ходаренок, военный эксперт, главный редактор журнала "Воздушно-космическая оборона" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Развернуть наукоемкое производство перспективных передовых комплексов и систем вооружения на территории Украины во время продолжающегося конфликта не представляется возможным, заявил РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок.
"Вся территория Украины находится под огневым контролем Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России, и развернуть наукоемкое производство перспективных образцов вооружения и военной техники, таких, например, как танки, боевые бронированные машины пехоты, либо оперативно-тактических ракеты соответствующих комплексов в настоящее время в ходе неостанавливающегося конфликта невозможно", - сказал эксперт.
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По словам собеседника, собственный технологический уровень Украины сейчас оставляет желать лучшего.
"Все, на что способны сейчас украинские инженеры, это - собирать достаточно примитивные беспилотные летательные аппараты на мощностях комбайновых заводов, а не выпускать технически более сложное современное вооружение в крупномасштабной серии", - сказал Ходаренок.
Эксперт заметил, что у Украины в настоящее время имеется всего два источника поступления с Запада оружия.
"И вообще, ведение вооруженной борьбы на Украине зависит только от поступления оружия с Запада. По их оценкам, доля иностранной техники и орудий составляет 80 процентов, по моим – до 90 процентов. Первый путь поступления оружия на Украину – сухопутный, через границу с Польшей, а второй – морской, через порт Одессы", - подчеркнул Ходаренок.
Кроме того, по мнению эксперта, "стоит только спонсорам Украины прикрыть краник, как в скором времени для нее начнется катастрофа на фронтах".
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Однако депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что за созданием так называемой новой украинской баллистической ракеты стоит НАТО, которая хочет легализовать удары вглубь России, при этом формально оставшись в стороне. По его словам, Украина сама по себе не способна к разработкам новых ракет.
Помимо этого, издание "Украинский милитарный портал", специализирующийся на военной тематике, сообщал, что американская компания AeroVironment подписала соглашение по локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600, которые могут развивать скорость свыше 110 километров в час и способны поражать цель на расстоянии около 40 километров.
Договор еще должно согласовать правительство США, над этим работают обе страны.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметНАТОГосдума РФМихаил Ходаренок
 
 
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