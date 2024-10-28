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"Хезболла" заявила об ударе беспилотниками по израильскому ВПК - РИА Новости, 28.10.2024
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17:24 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/khezbolla-1980544581.html
"Хезболла" заявила об ударе беспилотниками по израильскому ВПК
"Хезболла" заявила об ударе беспилотниками по израильскому ВПК - РИА Новости, 28.10.2024
"Хезболла" заявила об ударе беспилотниками по израильскому ВПК
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по израильскому военно-промышленному комплексу на юго-востоке города Акко, сообщается в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:24
2024-10-28T17:24
в мире
акко
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по израильскому военно-промышленному комплексу на юго-востоке города Акко, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали ударными дронами здания компании Yodevat Military Industires в промышленной зоне "Бар-Лев" на юго-востоке Акко на севере Израиля", - говорится в заявлении. Также в понедельник ливанское сопротивление выпустило серию ракет по израильскому поселению Кирьят-Шмона и нанесла удары ракетами и беспилотниками по шести местам скопления израильских военных на разных участках границы. "На окраине поселения Кфаркила бойцы сопротивления организовали для вражеских военных засаду, вступив с в прямое боестолкновение. В результате две бронемашины были уничтожены среди военнослужащих есть погибшие и раненые", - уточнили в пресс-службе движения "Хезболлах".
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в мире, акко, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Акко, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об ударе беспилотниками по израильскому ВПК

"Хезболла" нанесла удар дронами по израильскому военно-промышленному комплексу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по израильскому военно-промышленному комплексу на юго-востоке города Акко, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали ударными дронами здания компании Yodevat Military Industires в промышленной зоне "Бар-Лев" на юго-востоке Акко на севере Израиля", - говорится в заявлении.
Также в понедельник ливанское сопротивление выпустило серию ракет по израильскому поселению Кирьят-Шмона и нанесла удары ракетами и беспилотниками по шести местам скопления израильских военных на разных участках границы.
"На окраине поселения Кфаркила бойцы сопротивления организовали для вражеских военных засаду, вступив с в прямое боестолкновение. В результате две бронемашины были уничтожены среди военнослужащих есть погибшие и раненые", - уточнили в пресс-службе движения "Хезболлах".
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В миреАккоХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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