https://ria.ru/20241028/khezbolla-1980544581.html
"Хезболла" заявила об ударе беспилотниками по израильскому ВПК
"Хезболла" заявила об ударе беспилотниками по израильскому ВПК - РИА Новости, 28.10.2024
"Хезболла" заявила об ударе беспилотниками по израильскому ВПК
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по израильскому военно-промышленному комплексу на юго-востоке города Акко, сообщается в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:24
2024-10-28T17:24
2024-10-28T17:24
в мире
акко
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по израильскому военно-промышленному комплексу на юго-востоке города Акко, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали ударными дронами здания компании Yodevat Military Industires в промышленной зоне "Бар-Лев" на юго-востоке Акко на севере Израиля", - говорится в заявлении. Также в понедельник ливанское сопротивление выпустило серию ракет по израильскому поселению Кирьят-Шмона и нанесла удары ракетами и беспилотниками по шести местам скопления израильских военных на разных участках границы. "На окраине поселения Кфаркила бойцы сопротивления организовали для вражеских военных засаду, вступив с в прямое боестолкновение. В результате две бронемашины были уничтожены среди военнослужащих есть погибшие и раненые", - уточнили в пресс-службе движения "Хезболлах".
https://ria.ru/20241022/gibel-1979440929.html
акко
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, акко, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Акко, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об ударе беспилотниками по израильскому ВПК
"Хезболла" нанесла удар дронами по израильскому военно-промышленному комплексу
БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по израильскому военно-промышленному комплексу на юго-востоке города Акко, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали ударными дронами здания компании Yodevat Military Industires в промышленной зоне "Бар-Лев" на юго-востоке Акко на севере Израиля", - говорится в заявлении.
Также в понедельник ливанское сопротивление выпустило серию ракет по израильскому поселению Кирьят-Шмона и нанесла удары ракетами и беспилотниками по шести местам скопления израильских военных на разных участках границы.
"На окраине поселения Кфаркила бойцы сопротивления организовали для вражеских военных засаду, вступив с в прямое боестолкновение. В результате две бронемашины были уничтожены среди военнослужащих есть погибшие и раненые", - уточнили в пресс-службе движения "Хезболлах".