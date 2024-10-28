https://ria.ru/20241028/japonija-1980521359.html

Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России

Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России - РИА Новости, 28.10.2024

Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России

Правительство Японии выделит около 3 миллиардов долларов США из общей суммы в 50 миллиардов в рамках кредитов от G7 для Киева, погашение которого ожидается за... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:51

2024-10-28T15:51

2024-10-28T15:51

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

сергей лавров

g7

евросоюз

euroclear

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Японии выделит около 3 миллиардов долларов США из общей суммы в 50 миллиардов в рамках кредитов от G7 для Киева, погашение которого ожидается за счет доходов от замороженных активов России, передает агентство Киодо. На прошлой неделе лидеры G7 объявили о достижении соглашения по вопросу выделения кредитов Украине. Главы минфинов G7 заявили, что кредиты Киеву в рамках почти 50 миллиардов долларов США будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. "Правительство Японии предоставит кредиты на сумму 471,9 миллиарда иен (чуть более 3 миллиардов долларов США - ред.) для поддержки Украины от стран "Большой семерки" (G7) с использованием замороженных активов России", - говорится в сообщении агентства. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html

https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980147567.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии