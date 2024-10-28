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Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/japonija-1980521359.html
Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России
Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России - РИА Новости, 28.10.2024
Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России
Правительство Японии выделит около 3 миллиардов долларов США из общей суммы в 50 миллиардов в рамках кредитов от G7 для Киева, погашение которого ожидается за... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:51
2024-10-28T15:51
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
сергей лавров
g7
евросоюз
euroclear
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Японии выделит около 3 миллиардов долларов США из общей суммы в 50 миллиардов в рамках кредитов от G7 для Киева, погашение которого ожидается за счет доходов от замороженных активов России, передает агентство Киодо. На прошлой неделе лидеры G7 объявили о достижении соглашения по вопросу выделения кредитов Украине. Главы минфинов G7 заявили, что кредиты Киеву в рамках почти 50 миллиардов долларов США будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. "Правительство Японии предоставит кредиты на сумму 471,9 миллиарда иен (чуть более 3 миллиардов долларов США - ред.) для поддержки Украины от стран "Большой семерки" (G7) с использованием замороженных активов России", - говорится в сообщении агентства. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html
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россия, сша, украина, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России
Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России

Киодо: правительство Японии выделит $3 млрд в рамках кредитов Украине от G7

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Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Японии выделит около 3 миллиардов долларов США из общей суммы в 50 миллиардов в рамках кредитов от G7 для Киева, погашение которого ожидается за счет доходов от замороженных активов России, передает агентство Киодо.
На прошлой неделе лидеры G7 объявили о достижении соглашения по вопросу выделения кредитов Украине. Главы минфинов G7 заявили, что кредиты Киеву в рамках почти 50 миллиардов долларов США будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией
22 мая, 12:47
"Правительство Японии предоставит кредиты на сумму 471,9 миллиарда иен (чуть более 3 миллиардов долларов США - ред.) для поддержки Украины от стран "Большой семерки" (G7) с использованием замороженных активов России", - говорится в сообщении агентства.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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В Минфине предупредили о последствиях займа Украине под активы России
25 октября, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровG7ЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении России
 
 
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