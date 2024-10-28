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В Иране заявили, что не планируют пересматривать ядерную доктрину - РИА Новости, 28.10.2024
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10:48 28.10.2024 (обновлено: 11:11 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/iran-1980453546.html
В Иране заявили, что не планируют пересматривать ядерную доктрину
В Иране заявили, что не планируют пересматривать ядерную доктрину - РИА Новости, 28.10.2024
В Иране заявили, что не планируют пересматривать ядерную доктрину
Иран не планирует пересматривать ядерную доктрину на фоне недавнего израильского удара по его территории, придавая ей военный характер, заявил официальный... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:48
2024-10-28T11:11
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. Иран не планирует пересматривать ядерную доктрину на фоне недавнего израильского удара по его территории, придавая ей военный характер, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих."Наша позиция по отношению к оружию массового поражения ясна... Как в соответствии с фетвой (религиозным предписанием - ред.) высшего политического и религиозного руководителя нашей страны, так и на основании логических оценок, мы ни в коем случае не выступаем за военизацию (нашей - ред.) ядерной программы. Наша позиция по-прежнему остается такой, как мы заявляли ранее", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
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иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В Иране заявили, что не планируют пересматривать ядерную доктрину

МИД Ирана: страна не будет пересматривать ядерную доктрину после ударов Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. Иран не планирует пересматривать ядерную доктрину на фоне недавнего израильского удара по его территории, придавая ей военный характер, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.
"Наша позиция по отношению к оружию массового поражения ясна... Как в соответствии с фетвой (религиозным предписанием - ред.) высшего политического и религиозного руководителя нашей страны, так и на основании логических оценок, мы ни в коем случае не выступаем за военизацию (нашей - ред.) ядерной программы. Наша позиция по-прежнему остается такой, как мы заявляли ранее", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
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ИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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