В Иране заявили, что не планируют пересматривать ядерную доктрину
МИД Ирана: страна не будет пересматривать ядерную доктрину после ударов Израиля
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. Иран не планирует пересматривать ядерную доктрину на фоне недавнего израильского удара по его территории, придавая ей военный характер, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.
"Наша позиция по отношению к оружию массового поражения ясна... Как в соответствии с фетвой (религиозным предписанием - ред.) высшего политического и религиозного руководителя нашей страны, так и на основании логических оценок, мы ни в коем случае не выступаем за военизацию (нашей - ред.) ядерной программы. Наша позиция по-прежнему остается такой, как мы заявляли ранее", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
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