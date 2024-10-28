Полякам предложили примерить на себя "образ" мертвых украинцев
В Варшаве установили тантамарески с погибшими военными ВСУ
© СоцсетиСтенд с вырезанным лицом живого украинского военного и датой смерти, который установили в Польше
© Соцсети
Стенд с вырезанным лицом живого украинского военного и датой смерти, который установили в Польше
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В столице Польше установили тантамарески с изображениями украинских военных без лица и датами смерти для желающих сфотографироваться, сообщает "Страна.ua".
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно несколько стендов с изображениями украинских военных, у которых вырезаны лица. По задумке организаторов, желающие могут "примерить" на себя образ солдата ВСУ. При этом под силуэтами есть даты рождения и смерти.
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Одна из бывших военных ВСУ Евгения Эмеральд узнала свое фото среди инсталляций и пожаловалась, что в Польше "поиздевались над украинскими воинами" и "решили похоронить ее заживо".
Организаторы убрали стенды и извинились. Они заявили, что хотели обратить внимание на "огромное самопожертвование" украинцев.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши "Украинского легиона" — нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
В середине октября польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что планирующих вступить в "Украинский легион" оказалось в 20 раз меньше, чем рассчитывала Варшава.
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