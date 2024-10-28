https://ria.ru/20241028/installyatsiya-1980583259.html

Полякам предложили примерить на себя "образ" мертвых украинцев

Полякам предложили примерить на себя "образ" мертвых украинцев - РИА Новости, 28.10.2024

Полякам предложили примерить на себя "образ" мертвых украинцев

В столице Польше установили тантамарески с изображениями украинских военных без лица и датами смерти для желающих сфотографироваться, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:11

2024-10-28T20:11

2024-10-28T21:14

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В столице Польше установили тантамарески с изображениями украинских военных без лица и датами смерти для желающих сфотографироваться, сообщает "Страна.ua".На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно несколько стендов с изображениями украинских военных, у которых вырезаны лица. По задумке организаторов, желающие могут "примерить" на себя образ солдата ВСУ. При этом под силуэтами есть даты рождения и смерти.Одна из бывших военных ВСУ Евгения Эмеральд узнала свое фото среди инсталляций и пожаловалась, что в Польше "поиздевались над украинскими воинами" и "решили похоронить ее заживо".Организаторы убрали стенды и извинились. Они заявили, что хотели обратить внимание на "огромное самопожертвование" украинцев.В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши "Украинского легиона" — нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.В середине октября польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что планирующих вступить в "Украинский легион" оказалось в 20 раз меньше, чем рассчитывала Варшава.

https://ria.ru/20241028/tysyacha-1980548551.html

https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html

польша

варшава

украина

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в мире, польша, варшава, вооруженные силы украины, украина