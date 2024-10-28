https://ria.ru/20241028/innovatsii-1980480083.html

Лидеры в области инноваций были объявлены в Москве

Лидеры в области инноваций были объявлены в Москве - РИА Новости, 28.10.2024

Лидеры в области инноваций были объявлены в Москве

Торжественная церемония награждения победителей федеральной премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award (далее – Премия GIA)... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:35

2024-10-28T12:35

2024-10-28T12:36

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 окт – пресс-служба ООО УК РВК. Торжественная церемония награждения победителей федеральной премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award (далее – Премия GIA) состоялась на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "РИА Новости" 24 октября 2024 года. Победителями стали восемь российских компаний по четырем основным номинациям: "Инновационная компания года", "Коллаборация года", "Внутренняя инновация года" и "Трансфер технологий", сообщил организатор премии — платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS. Премия GIA призвана выделить наиболее яркие достижения российских компаний в области инноваций и трансфера технологий, а также оценить измеримую инновационную деятельность корпораций. В мероприятии приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений, общественных организаций, а также российских корпораций и малых технологических компаний. "Современный этап экономического развития страны характеризуется усилением значения научно-технического прогресса и базируется на масштабном развитии инноваций. Стратегически важные инициативы государства в области инновационного развития активно поддерживают российский бизнес и наука. Проекты финалистов премии способствуют росту технологического лидерства, служат развитию малого бизнеса и дают новые возможности для молодежи. В этом году мы получили более 500 заявок со всей территории Российской Федерации. По сравнению с первым годом проекта эта цифра увеличилась в пять раз", — подчеркнула директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова. Победителей премии определил Экспертный совет в четырех основных номинациях: "Инновационная компания года" в категории "Банки" — ПАО Сбербанк, в категории "Транспорт, промышленность" — ОАО "РЖД", "Коллаборация года" — госкорпорация "Росатом", АО "УК "Кузбассразрезуголь", "Внутренняя инновация года" в категории "Транспорт, промышленность" — ПАО "ММК", в категории "Банки" — АО "Альфа-Банк", "Трансфер технологий" — ФГАОУ ВО НИ ТПУ Центр трансфера технологий, ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН". Всего на участие в премии поступило 538 заявок со всей страны. Экспертный отбор успешно прошли 42 проекта, представленных 23 организациями — российскими бизнес-компаниями и вузами, ведущими технологическую и инновационную деятельность, созвучную целям и задачам федеральных и национальных проектов. В топ-5 регионов по эффективности реализованных проектов вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Новосибирская и Ростовская области. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы