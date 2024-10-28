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Гладков рассказал о развитии инфраструктуры белгородского электротранспорта - РИА Новости, 28.10.2024
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Белгородская область
 
14:36 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/infrastruktura-1980506818.html
Гладков рассказал о развитии инфраструктуры белгородского электротранспорта
Гладков рассказал о развитии инфраструктуры белгородского электротранспорта - РИА Новости, 28.10.2024
Гладков рассказал о развитии инфраструктуры белгородского электротранспорта
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании регионального правительства дал поручение уделить повышенное внимание развитию рынка газомоторного РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:36
2024-10-28T14:36
белгородская область
вячеслав гладков
электротранспорт
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БЕЛГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании регионального правительства дал поручение уделить повышенное внимание развитию рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры для автомобильного электротранспорта, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в ближайшие три года планируется установить 11 электрозарядных станций и переоборудовать более 500 единиц транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. На эти цели выделят 53,5 миллиона рублей. "Наша задача – обеспечить удобный, надежный и комфортный транспорт для жителей. В том числе обеспечить потребности в инфраструктуре для электрического транспорта", - подчеркнул Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства Белгородской области. Как пояснили в региональном правительстве, в 2024 году в регионе модернизировали 11 заправочных станций для зарядки автомобилей, переоборудовали 709 единиц транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива.
https://ria.ru/20241025/kodeks-1980035512.html
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вячеслав гладков, электротранспорт
Белгородская область, Вячеслав Гладков, электротранспорт

Гладков рассказал о развитии инфраструктуры белгородского электротранспорта

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании регионального правительства дал поручение уделить повышенное внимание развитию рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры для автомобильного электротранспорта, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в ближайшие три года планируется установить 11 электрозарядных станций и переоборудовать более 500 единиц транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. На эти цели выделят 53,5 миллиона рублей.
"Наша задача – обеспечить удобный, надежный и комфортный транспорт для жителей. В том числе обеспечить потребности в инфраструктуре для электрического транспорта", - подчеркнул Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства Белгородской области.
Как пояснили в региональном правительстве, в 2024 году в регионе модернизировали 11 заправочных станций для зарядки автомобилей, переоборудовали 709 единиц транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива.
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Белгородская областьВячеслав Гладковэлектротранспорт
 
 
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