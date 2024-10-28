https://ria.ru/20241028/harkov-1980598500.html
В центре Харькова произошел пожар
В центре Харькова произошел пожар - РИА Новости, 28.10.2024
В центре Харькова произошел пожар
Пожар произошел в понедельник в центре Харькова после взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:20
2024-10-28T22:20
2024-10-28T22:20
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар произошел в понедельник в центре Харькова после взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове слышны взрывы... Предварительно, под ударом был самый центр Харькова. На месте прилета - пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 22.10 мск тревога звучит в Харьковской области с 21.04 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В центре Харькова произошел пожар
Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре в центре города после взрывов