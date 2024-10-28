https://ria.ru/20241028/harkov-1980598500.html

В центре Харькова произошел пожар

В центре Харькова произошел пожар - РИА Новости, 28.10.2024

В центре Харькова произошел пожар

Пожар произошел в понедельник в центре Харькова после взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:20

2024-10-28T22:20

2024-10-28T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

харьковская область

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар произошел в понедельник в центре Харькова после взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове слышны взрывы... Предварительно, под ударом был самый центр Харькова. На месте прилета - пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 22.10 мск тревога звучит в Харьковской области с 21.04 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины