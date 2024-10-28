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В Саратовской области грузовик снес кирпичную стену на мужчину
В Саратовской области грузовик снес кирпичную стену на мужчину - РИА Новости, 28.10.2024
В Саратовской области грузовик снес кирпичную стену на мужчину
Грузовик при выезде со склада в Саратовской области прицепом снес часть кирпичной стены, которая обрушилась на мужчину, от травм он скончался, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:41
2024-10-28T19:41
2024-10-28T19:42
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САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Грузовик при выезде со склада в Саратовской области прицепом снес часть кирпичной стены, которая обрушилась на мужчину, от травм он скончался, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел около 15.50 (14.50 мск) по адресу: город Красный Кут, улица Куховаренко, дом 188. "По предварительным данным, водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем "Маз" в составе прицепа, при выезде со склада допустил наезд прицепом на проем ворот, в результате чего произошло обрушение части кирпичной стены на мужчину 1977 года рождения. Мужчина был доставлен в медучреждение, где в последствии от полученных травм скончался. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе управления. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено обрушение части стены приблизительно около метра в ширину и около трех метров в высоту.
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происшествия, саратовская область, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Саратовской области грузовик снес кирпичную стену на мужчину
В Саратовской области грузовик снес часть кирпичной стены при выезде со склада
САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости.
Грузовик при выезде со склада в Саратовской области прицепом снес часть кирпичной стены, которая обрушилась на мужчину, от травм он скончался, сообщили в региональном управлении ГИБДД
.
Инцидент произошел около 15.50 (14.50 мск) по адресу: город Красный Кут, улица Куховаренко, дом 188.
"По предварительным данным, водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем "Маз" в составе прицепа, при выезде со склада допустил наезд прицепом на проем ворот, в результате чего произошло обрушение части кирпичной стены на мужчину 1977 года рождения. Мужчина был доставлен в медучреждение, где в последствии от полученных травм скончался. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено обрушение части стены приблизительно около метра в ширину и около трех метров в высоту.