https://ria.ru/20241028/gruzovik-1980577412.html

В Саратовской области грузовик снес кирпичную стену на мужчину

В Саратовской области грузовик снес кирпичную стену на мужчину - РИА Новости, 28.10.2024

В Саратовской области грузовик снес кирпичную стену на мужчину

Грузовик при выезде со склада в Саратовской области прицепом снес часть кирпичной стены, которая обрушилась на мужчину, от травм он скончался, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:41

2024-10-28T19:41

2024-10-28T19:42

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САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Грузовик при выезде со склада в Саратовской области прицепом снес часть кирпичной стены, которая обрушилась на мужчину, от травм он скончался, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел около 15.50 (14.50 мск) по адресу: город Красный Кут, улица Куховаренко, дом 188. "По предварительным данным, водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем "Маз" в составе прицепа, при выезде со склада допустил наезд прицепом на проем ворот, в результате чего произошло обрушение части кирпичной стены на мужчину 1977 года рождения. Мужчина был доставлен в медучреждение, где в последствии от полученных травм скончался. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе управления. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено обрушение части стены приблизительно около метра в ширину и около трех метров в высоту.

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происшествия, саратовская область, гибдд мвд рф, россия