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Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов - РИА Новости, 28.10.2024
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19:41 28.10.2024 (обновлено: 20:27 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980577552.html
Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов
Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов - РИА Новости, 28.10.2024
Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов
Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов, сообщили РИА Новости осведомленные официальные источники в регионе. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:41
2024-10-28T20:27
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов, сообщили РИА Новости осведомленные официальные источники в регионе."Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную "цветную революцию" не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста", — сообщили они.Сейчас в Тбилиси проходит митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под "международным администрированием". Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от депутатских мандатов в новом созыве законодательного органа. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
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в мире, украина, грузия, запад
В мире, Украина, Грузия, Запад
Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов

Стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeДемонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси
Демонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Демонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов, сообщили РИА Новости осведомленные официальные источники в регионе.
«
"Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную "цветную революцию" не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста", — сообщили они.
© Фото : RT на русском/TelegramЛюди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
© Фото : RT на русском/Telegram
1 из 2
© Фото : RT на русском/TelegramЛюди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
© Фото : RT на русском/Telegram
2 из 2
Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
© Фото : RT на русском/Telegram
1 из 2
Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
© Фото : RT на русском/Telegram
2 из 2
Сейчас в Тбилиси проходит митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под "международным администрированием".
Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.

Зурабишвили, начавшая свою политическую карьеру в Грузии с поста посла Франции в этой закавказской республике, поддерживает проевропейскую оппозицию, хотя по конституции президент должен быть беспартийным. Она отказалась признать итоги прошедших выборов и стала инициатором объединения крупных оппозиционных партий.

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Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от депутатских мандатов в новом созыве законодательного органа. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.

При этом спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии.

В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
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