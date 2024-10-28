https://ria.ru/20241028/gruziya-1980577552.html

Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов

Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов - РИА Новости, 28.10.2024

Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов

Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов, сообщили РИА Новости осведомленные официальные источники в регионе. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:41

2024-10-28T19:41

2024-10-28T20:27

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов, сообщили РИА Новости осведомленные официальные источники в регионе."Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную "цветную революцию" не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста", — сообщили они.Сейчас в Тбилиси проходит митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под "международным администрированием". Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от депутатских мандатов в новом созыве законодательного органа. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.

https://ria.ru/20240911/svr-1971991984.html

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