Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов
Стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeДемонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Демонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов, сообщили РИА Новости осведомленные официальные источники в регионе.
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"Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную "цветную революцию" не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста", — сообщили они.
© Фото : RT на русском/TelegramЛюди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
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© Фото : RT на русском/TelegramЛюди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
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Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
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Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси
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Сейчас в Тбилиси проходит митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под "международным администрированием".
Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.
Зурабишвили, начавшая свою политическую карьеру в Грузии с поста посла Франции в этой закавказской республике, поддерживает проевропейскую оппозицию, хотя по конституции президент должен быть беспартийным. Она отказалась признать итоги прошедших выборов и стала инициатором объединения крупных оппозиционных партий.
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Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от депутатских мандатов в новом созыве законодательного органа. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.
При этом спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии.
В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.