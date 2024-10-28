Сийярто рассказал о предстоящих переговорах Орбана и Кобахидзе
Сийярто: Орбан и Кобахидзе обсудят шаги по поддержке евроинтеграции Грузии
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Тбилиси обсудит с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе дальнейшие шаги по поддержке евроинтеграции Грузии и развитие экономического сотрудничества двух стран, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. В венгерскую делегацию входят, в частности, главы МИД, минфина и минэкономразвития.
"Завтра, когда премьер-министр (Орбан - ред.) будет проводить переговоры с грузинским премьером, конечно, поднимутся вопросы и о шагах по поддержке евроинтеграции (Грузии - ред.), и о дальнейшем развитии нашего экономического сотрудничества", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, венгерское правительство продолжит работать над дальнейшим развитием стратегического сотрудничества между Грузией и Венгрией, которое основано на взаимном уважении и взаимной выгоде.
"Постепенно вступает в силу наше соглашение о защите инвестиций, мы его недавно подписали, и это открывает возможность для построения взаимовыгодного сотрудничества в новых и новых секторах экономики", - отметил министр.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают.
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