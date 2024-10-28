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Сийярто рассказал о предстоящих переговорах Орбана и Кобахидзе - РИА Новости, 28.10.2024
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19:05 28.10.2024 (обновлено: 19:55 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980569723.html
Сийярто рассказал о предстоящих переговорах Орбана и Кобахидзе
Сийярто рассказал о предстоящих переговорах Орбана и Кобахидзе - РИА Новости, 28.10.2024
Сийярто рассказал о предстоящих переговорах Орбана и Кобахидзе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Тбилиси обсудит с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе дальнейшие шаги по поддержке евроинтеграции Грузии РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:05
2024-10-28T19:55
грузия
в мире
россия
петер сийярто
евросоюз
виктор орбан
венгрия
ираклий кобахидзе
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Тбилиси обсудит с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе дальнейшие шаги по поддержке евроинтеграции Грузии и развитие экономического сотрудничества двух стран, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. В венгерскую делегацию входят, в частности, главы МИД, минфина и минэкономразвития."Завтра, когда премьер-министр (Орбан - ред.) будет проводить переговоры с грузинским премьером, конечно, поднимутся вопросы и о шагах по поддержке евроинтеграции (Грузии - ред.), и о дальнейшем развитии нашего экономического сотрудничества", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, венгерское правительство продолжит работать над дальнейшим развитием стратегического сотрудничества между Грузией и Венгрией, которое основано на взаимном уважении и взаимной выгоде."Постепенно вступает в силу наше соглашение о защите инвестиций, мы его недавно подписали, и это открывает возможность для построения взаимовыгодного сотрудничества в новых и новых секторах экономики", - отметил министр.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории России
https://ria.ru/20241026/orban-1980291332.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980447220.html
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грузия, в мире, россия, петер сийярто, евросоюз, виктор орбан, венгрия, ираклий кобахидзе, обсе
Грузия, В мире, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз, Виктор Орбан, Венгрия, Ираклий Кобахидзе, ОБСЕ
Сийярто рассказал о предстоящих переговорах Орбана и Кобахидзе

Сийярто: Орбан и Кобахидзе обсудят шаги по поддержке евроинтеграции Грузии

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Тбилиси обсудит с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе дальнейшие шаги по поддержке евроинтеграции Грузии и развитие экономического сотрудничества двух стран, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. В венгерскую делегацию входят, в частности, главы МИД, минфина и минэкономразвития.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой до объявления итогов выборов
26 октября, 20:17
"Завтра, когда премьер-министр (Орбан - ред.) будет проводить переговоры с грузинским премьером, конечно, поднимутся вопросы и о шагах по поддержке евроинтеграции (Грузии - ред.), и о дальнейшем развитии нашего экономического сотрудничества", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, венгерское правительство продолжит работать над дальнейшим развитием стратегического сотрудничества между Грузией и Венгрией, которое основано на взаимном уважении и взаимной выгоде.
Сторонники правящей партии Грузии Грузинская мечта и руководство партии празднуют победу партии на парламентских выборах на площадке у офиса Грузинской мечты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Правящая партия Грузии ожидает перезагрузки отношений с ЕС
Вчера, 10:18
"Постепенно вступает в силу наше соглашение о защите инвестиций, мы его недавно подписали, и это открывает возможность для построения взаимовыгодного сотрудничества в новых и новых секторах экономики", - отметил министр.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории России
Виктор Орбан во время визита в Тбилиси. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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Вчера, 14:16
 
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