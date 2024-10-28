https://ria.ru/20241028/gruziya-1980569572.html

Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси

Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 28.10.2024

Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в понедельник на митинг против итогов парламентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, победила правящая... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:04

2024-10-28T19:04

2024-10-28T19:58

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в понедельник на митинг против итогов парламентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, победила правящая "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. Митинг проходит перед зданием парламента в Тбилиси. "Все, кто тут, вы не проиграли выборы! Ваши голоса украли и попытались украсть ваше будущее, но право на это не имеет никто", - заявила Зурабишвили во время выступления на акции. Она сообщила, что общалась в течение дня с иностранными партнерами и, по ее словам, "никто не признает эти выборы". Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии , заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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Президент Грузии на митинге у здания парламента в Тбилиси Саломе Зурабишвили прибыла на митинг против итогов парламентских выборов 2024-10-28T19:04 true PT0M51S

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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024