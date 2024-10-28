https://ria.ru/20241028/gruziya-1980569572.html
Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси
Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 28.10.2024
Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в понедельник на митинг против итогов парламентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, победила правящая... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:04
2024-10-28T19:04
2024-10-28T19:58
в мире
грузия
тбилиси
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980574533_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f4213fe542e34e91d00996402a787ba.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в понедельник на митинг против итогов парламентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, победила правящая "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. Митинг проходит перед зданием парламента в Тбилиси. "Все, кто тут, вы не проиграли выборы! Ваши голоса украли и попытались украсть ваше будущее, но право на это не имеет никто", - заявила Зурабишвили во время выступления на акции. Она сообщила, что общалась в течение дня с иностранными партнерами и, по ее словам, "никто не признает эти выборы". Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии , заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980574533_294:0:1734:1080_1920x0_80_0_0_3e4b335fb6f7d3ac6e1d146fc8db9afe.jpg
Президент Грузии на митинге у здания парламента в Тбилиси
Саломе Зурабишвили прибыла на митинг против итогов парламентских выборов
2024-10-28T19:04
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили прибыла на митинг против итогов выборов в парламент