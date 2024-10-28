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Генсек "Грузинской мечты" предостерег митингующих от нарушения закона - РИА Новости, 28.10.2024
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14:51 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980510618.html
Генсек "Грузинской мечты" предостерег митингующих от нарушения закона
Генсек "Грузинской мечты" предостерег митингующих от нарушения закона - РИА Новости, 28.10.2024
Генсек "Грузинской мечты" предостерег митингующих от нарушения закона
Любой участник запланированной в Тбилиси акции протеста, действия которого выйдут за рамки закона, будет строго наказан, заявил генсек правящей партии... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:51
2024-10-28T14:51
в мире
грузия
тбилиси
россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Любой участник запланированной в Тбилиси акции протеста, действия которого выйдут за рамки закона, будет строго наказан, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Ранее президент Саломе Зурабишвили вместе с оппозиционными партиями призвала всех провести в центре Тбилиси акцию, чтобы опротестовать озвученные ЦИК данные, в соответствии с которыми победила "Грузинская мечта". "Любой человек может высказать свое мнение. Свобода слова и выражения мнений в Грузии защищена, но это должно быть сделано в рамках закона... Любому, кто выйдет за рамки закона, будет дан очень строгий ответ в рамках закона", - заявил Каладзе журналистам. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html
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в мире, грузия, тбилиси, россия, каха каладзе (мэр тбилиси), саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Генсек "Грузинской мечты" предостерег митингующих от нарушения закона

Генсек "Грузинской мечты": митингующие, которые нарушат закон, будут наказаны

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники митинга оппозиции в Тбилиси
Участники митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники митинга оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Любой участник запланированной в Тбилиси акции протеста, действия которого выйдут за рамки закона, будет строго наказан, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Ранее президент Саломе Зурабишвили вместе с оппозиционными партиями призвала всех провести в центре Тбилиси акцию, чтобы опротестовать озвученные ЦИК данные, в соответствии с которыми победила "Грузинская мечта".
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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Вчера, 13:46
"Любой человек может высказать свое мнение. Свобода слова и выражения мнений в Грузии защищена, но это должно быть сделано в рамках закона... Любому, кто выйдет за рамки закона, будет дан очень строгий ответ в рамках закона", - заявил Каладзе журналистам.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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В миреГрузияТбилисиРоссияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Саломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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