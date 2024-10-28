https://ria.ru/20241028/gruziya-1980510618.html

Генсек "Грузинской мечты" предостерег митингующих от нарушения закона

Генсек "Грузинской мечты" предостерег митингующих от нарушения закона - РИА Новости, 28.10.2024

Генсек "Грузинской мечты" предостерег митингующих от нарушения закона

Любой участник запланированной в Тбилиси акции протеста, действия которого выйдут за рамки закона, будет строго наказан, заявил генсек правящей партии... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:51

2024-10-28T14:51

2024-10-28T14:51

в мире

грузия

тбилиси

россия

каха каладзе (мэр тбилиси)

саломе зурабишвили

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980463965_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_96c75c9477688d0818d10fb7f26001a7.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Любой участник запланированной в Тбилиси акции протеста, действия которого выйдут за рамки закона, будет строго наказан, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Ранее президент Саломе Зурабишвили вместе с оппозиционными партиями призвала всех провести в центре Тбилиси акцию, чтобы опротестовать озвученные ЦИК данные, в соответствии с которыми победила "Грузинская мечта". "Любой человек может высказать свое мнение. Свобода слова и выражения мнений в Грузии защищена, но это должно быть сделано в рамках закона... Любому, кто выйдет за рамки закона, будет дан очень строгий ответ в рамках закона", - заявил Каладзе журналистам. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html

https://ria.ru/20241028/peskov-1980476340.html

грузия

тбилиси

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, тбилиси, россия, каха каладзе (мэр тбилиси), саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024