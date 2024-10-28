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Евродепутат высказался об обвинениях против России на выборах в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
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12:53 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980484251.html
Евродепутат высказался об обвинениях против России на выборах в Грузии
Евродепутат высказался об обвинениях против России на выборах в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
Евродепутат высказался об обвинениях против России на выборах в Грузии
Обвинения против России в якобы вмешательстве в парламентские выборы в Грузии призваны придать законную силу государственному перевороту в нарушение воли... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:53
2024-10-28T12:53
в мире
грузия
россия
тьерри мариани
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
евросоюз
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ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Обвинения против России в якобы вмешательстве в парламентские выборы в Грузии призваны придать законную силу государственному перевороту в нарушение воли избирателей, заявил в понедельник евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани на своей странице в соцсети X. В понедельник в Кремле заявили, что вмешательства России в парламентские выборы в Грузии не было, подобные обвинения голословны, Москва их отвергает. Там отметили важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги, это выбор грузинского народа Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается. Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, добавили в Кремле. "Отныне, если вы проигрываете выборы, скажите, что это вина русских. Это позволит узаконить попытку государственного переворота, чтобы отказаться от выбора избирателей. Так что, второй Майдан в Грузии? (американский миллиардер Джордж - ред.) Сорос готовит и финансирует его годами, (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен об этом мечтает!" - написал политик. В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, по данным ЦИК, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли четыре оппозиционные партии, они в сумме получили 37,78%. Оппозиция заявила, что не признает данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980479528.html
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в мире, грузия, россия, тьерри мариани, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Тьерри Мариани, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Евросоюз
Евродепутат высказался об обвинениях против России на выборах в Грузии

Евродепутат назвал обвинения против РФ попыткой узаконить госпереворот в Грузии

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники митинга оппозиции в Тбилиси
Участники митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники митинга оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Обвинения против России в якобы вмешательстве в парламентские выборы в Грузии призваны придать законную силу государственному перевороту в нарушение воли избирателей, заявил в понедельник евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани на своей странице в соцсети X.
В понедельник в Кремле заявили, что вмешательства России в парламентские выборы в Грузии не было, подобные обвинения голословны, Москва их отвергает. Там отметили важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги, это выбор грузинского народа Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается. Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, добавили в Кремле.
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту
Вчера, 11:10
"Отныне, если вы проигрываете выборы, скажите, что это вина русских. Это позволит узаконить попытку государственного переворота, чтобы отказаться от выбора избирателей. Так что, второй Майдан в Грузии? (американский миллиардер Джордж - ред.) Сорос готовит и финансирует его годами, (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен об этом мечтает!" - написал политик.
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, по данным ЦИК, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли четыре оппозиционные партии, они в сумме получили 37,78%. Оппозиция заявила, что не признает данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Кремле прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии
Вчера, 12:34
 
В миреГрузияРоссияТьерри МарианиСаломе ЗурабишвилиПарламентские выборы в Грузии — 2024Евросоюз
 
 
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