https://ria.ru/20241028/gruziya-1980484251.html

Евродепутат высказался об обвинениях против России на выборах в Грузии

Евродепутат высказался об обвинениях против России на выборах в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024

Евродепутат высказался об обвинениях против России на выборах в Грузии

Обвинения против России в якобы вмешательстве в парламентские выборы в Грузии призваны придать законную силу государственному перевороту в нарушение воли... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:53

2024-10-28T12:53

2024-10-28T12:53

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россия

тьерри мариани

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии — 2024

евросоюз

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ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Обвинения против России в якобы вмешательстве в парламентские выборы в Грузии призваны придать законную силу государственному перевороту в нарушение воли избирателей, заявил в понедельник евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани на своей странице в соцсети X. В понедельник в Кремле заявили, что вмешательства России в парламентские выборы в Грузии не было, подобные обвинения голословны, Москва их отвергает. Там отметили важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги, это выбор грузинского народа Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается. Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, добавили в Кремле. "Отныне, если вы проигрываете выборы, скажите, что это вина русских. Это позволит узаконить попытку государственного переворота, чтобы отказаться от выбора избирателей. Так что, второй Майдан в Грузии? (американский миллиардер Джордж - ред.) Сорос готовит и финансирует его годами, (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен об этом мечтает!" - написал политик. В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, по данным ЦИК, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли четыре оппозиционные партии, они в сумме получили 37,78%. Оппозиция заявила, что не признает данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html

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в мире, грузия, россия, тьерри мариани, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, евросоюз