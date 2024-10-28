Евродепутат высказался об обвинениях против России на выборах в Грузии
Евродепутат назвал обвинения против РФ попыткой узаконить госпереворот в Грузии
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники митинга оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники митинга оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Обвинения против России в якобы вмешательстве в парламентские выборы в Грузии призваны придать законную силу государственному перевороту в нарушение воли избирателей, заявил в понедельник евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани на своей странице в соцсети X.
В понедельник в Кремле заявили, что вмешательства России в парламентские выборы в Грузии не было, подобные обвинения голословны, Москва их отвергает. Там отметили важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги, это выбор грузинского народа Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается. Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, добавили в Кремле.
"Отныне, если вы проигрываете выборы, скажите, что это вина русских. Это позволит узаконить попытку государственного переворота, чтобы отказаться от выбора избирателей. Так что, второй Майдан в Грузии? (американский миллиардер Джордж - ред.) Сорос готовит и финансирует его годами, (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен об этом мечтает!" - написал политик.
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, по данным ЦИК, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли четыре оппозиционные партии, они в сумме получили 37,78%. Оппозиция заявила, что не признает данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.