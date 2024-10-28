https://ria.ru/20241028/gruziya-1980476757.html
Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявили в Кремле
Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.10.2024
Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявили в Кремле
Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:24
2024-10-28T12:24
2024-10-28T12:31
россия
грузия
дмитрий песков
парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике", - сказал Песков журналистам, комментируя результаты парламентских выборов в Грузии.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980467509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, грузия, дмитрий песков, парламентские выборы в грузии — 2024
Россия, Грузия, Дмитрий Песков, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявили в Кремле
Песков: Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии