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Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.10.2024
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12:24 28.10.2024 (обновлено: 12:31 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980476757.html
Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявили в Кремле
Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.10.2024
Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявили в Кремле
Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:24
2024-10-28T12:31
россия
грузия
дмитрий песков
парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике", - сказал Песков журналистам, комментируя результаты парламентских выборов в Грузии.
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россия, грузия, дмитрий песков, парламентские выборы в грузии — 2024
Россия, Грузия, Дмитрий Песков, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявили в Кремле

Песков: Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии

© AP Photo / Shakh AivazovПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Президент Грузии Саломе Зурабишвили голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике", - сказал Песков журналистам, комментируя результаты парламентских выборов в Грузии.
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Западные СМИ прокомментировали итоги выборов в Грузии
Вчера, 11:44
 
РоссияГрузияДмитрий ПесковПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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