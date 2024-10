Западные СМИ прокомментировали итоги выборов в Грузии

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980467509.html

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Грузии будут иметь решающее значение не только для самой страны, но и для международной ситуации, считают западные СМИ. Они также указывают на то, что их итоги "выбили ветер из парусов оппозиции" и могут положить конец стремлению страны к интеграции в ЕС. ЦИК Грузии 27 октября завершил подсчет голосов со всех избирательных участков на парламентских выборах. По результатам обработки бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за сохранение умеренных отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,77%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Переломный моментАмериканская газета Washington Post написала, что выборы в Грузии считаются самыми важными для страны с момента обретения ею независимости в 1991 году. Такого же мнения придерживается британское издание Guardian. Оно отметило, что эти выборы являются для Грузии "переломными" и могут определить, изменит ли путь "одно из некогда самых прозападных бывших советских государств". "Выборы в Грузии 26 октября стали решающим моментом для страны, которую Запад когда-то хвалил за демократические реформы", - пишет британский журнал Economist. По мнению американской газеты New York Times, результаты выборов в Грузии будут иметь не только региональное, но и международное значение. "Трудно представить себе страну, находящуюся в более геополитически уязвимом положении, чем Грузия. Бывшая советская республика с населением 3,8 миллиона человек зажата между Россией на севере, Турцией на юге и раздираемой войной Украиной через Черное море. Ах да, и Ираном, находящимся менее чем в 150 милях на юго-востоке. Вот что делает спорный результат субботних выборов таким важным для остального мира", - пишет британское издание Daily Mail. Проигрыш прозападной оппозицииПо мнению британской газеты Financial Times, выборы в Грузии многими рассматриваются как выбор "между будущим в Европе и союзом с Москвой". Как пишет Economist, масштаб победы "Грузинской мечты" "выбил ветер из парусов оппозиции". Издание отмечает, что полученный партией результат разрушит надежды оппозиции на прозападную коалицию из четырех блоков и, по сути, затормозит стремление страны к интеграции в ЕС. "Проевропейская оппозиция (Грузии) увидела в (выборах), возможно, последний шанс исправить ущерб, нанесенный нынешним антизападным правительством, и вернуть страну на путь членства в ЕС. Если верить официальным результатам, этот шанс, похоже, ускользнул", - подытожил Economist. Напряженная ситуацияГазета Guardian полагает на то, что непризнание поражения со стороны оппозиционных сил Грузии грозит стране политическим кризисом. Как подчеркивает издание, хотя ОБСЕ заявила об отдельных нарушениях на выборах, она не назвала выборы подстроенными или сфальсифицированными. Газета указывает, что официальные лица западных стран, также указывая на якобы имевшие место нарушения, говорят о выборах в Грузии с осторожностью и избегают призывов к бойкоту их результатов. New York Times пишет, что дальнейшее развитие событий на политической арене Грузии, вероятно, будет напоминать ситуацию после предыдущих парламентских выборов 2020 года, когда оппозиция бойкотировала слушания парламента более пяти месяцев. Однако в этот раз, подчеркивает газета, "ставки выше". Еще до выборов Грузия укрепила отношения с Россией и Китаем, отдалившись от Запада, пишет издание. "После особенно тяжелой ночи выборов это горький привкус для оппозиции", - пишет французская газета Liberation. Она отмечает, что в Тбилиси витает атмосфера послевыборного похмелья. Другое французское издание Point добавляет, что ситуация в Грузии остается напряженной.

