Западные СМИ прокомментировали итоги выборов в Грузии
WP: итоги выборов в Грузии могут положить конец стремлению к интеграции в ЕС
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeЖенщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Грузии будут иметь решающее значение не только для самой страны, но и для международной ситуации, считают западные СМИ. Они также указывают на то, что их итоги "выбили ветер из парусов оппозиции" и могут положить конец стремлению страны к интеграции в ЕС.
ЦИК Грузии 27 октября завершил подсчет голосов со всех избирательных участков на парламентских выборах. По результатам обработки бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за сохранение умеренных отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,77%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК.
Переломный момент
Американская газета Washington Post написала, что выборы в Грузии считаются самыми важными для страны с момента обретения ею независимости в 1991 году.
Такого же мнения придерживается британское издание Guardian. Оно отметило, что эти выборы являются для Грузии "переломными" и могут определить, изменит ли путь "одно из некогда самых прозападных бывших советских государств".
"Выборы в Грузии 26 октября стали решающим моментом для страны, которую Запад когда-то хвалил за демократические реформы", - пишет британский журнал Economist.
По мнению американской газеты New York Times, результаты выборов в Грузии будут иметь не только региональное, но и международное значение.
"Трудно представить себе страну, находящуюся в более геополитически уязвимом положении, чем Грузия. Бывшая советская республика с населением 3,8 миллиона человек зажата между Россией на севере, Турцией на юге и раздираемой войной Украиной через Черное море. Ах да, и Ираном, находящимся менее чем в 150 милях на юго-востоке. Вот что делает спорный результат субботних выборов таким важным для остального мира", - пишет британское издание Daily Mail.
Проигрыш прозападной оппозиции
По мнению британской газеты Financial Times, выборы в Грузии многими рассматриваются как выбор "между будущим в Европе и союзом с Москвой".
Как пишет Economist, масштаб победы "Грузинской мечты" "выбил ветер из парусов оппозиции". Издание отмечает, что полученный партией результат разрушит надежды оппозиции на прозападную коалицию из четырех блоков и, по сути, затормозит стремление страны к интеграции в ЕС.
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"Проевропейская оппозиция (Грузии) увидела в (выборах), возможно, последний шанс исправить ущерб, нанесенный нынешним антизападным правительством, и вернуть страну на путь членства в ЕС. Если верить официальным результатам, этот шанс, похоже, ускользнул", - подытожил Economist.
Напряженная ситуация
Газета Guardian полагает на то, что непризнание поражения со стороны оппозиционных сил Грузии грозит стране политическим кризисом. Как подчеркивает издание, хотя ОБСЕ заявила об отдельных нарушениях на выборах, она не назвала выборы подстроенными или сфальсифицированными. Газета указывает, что официальные лица западных стран, также указывая на якобы имевшие место нарушения, говорят о выборах в Грузии с осторожностью и избегают призывов к бойкоту их результатов.
New York Times пишет, что дальнейшее развитие событий на политической арене Грузии, вероятно, будет напоминать ситуацию после предыдущих парламентских выборов 2020 года, когда оппозиция бойкотировала слушания парламента более пяти месяцев. Однако в этот раз, подчеркивает газета, "ставки выше". Еще до выборов Грузия укрепила отношения с Россией и Китаем, отдалившись от Запада, пишет издание.