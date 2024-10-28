В Венгрии объяснили, зачем выборы в Грузии пытаются представить нечестными
Сийярто: выборы в Грузии "нечестные", так как победила не либеральная партия
Голосование на избирательном участке в Тбилиси. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Грузии, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта", пытаются представить нечестными, потому что победили не те, кого поддерживали Брюссель и либеральный мейнстрим, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Ничего нового под солнцем: выборы в Грузии в субботу выиграли не те, кого предлагали Брюссель и либеральный мейнстрим, а правящая партия, выступающая за суверенитет, мир и семью, которая открыто ставит во главу угла национальные интересы. Так что поскольку либералы сильно отстали, началась атака: выборы были нечестными, в Грузии нет демократии и так далее, и тому подобное" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Министр еще раз поздравил "Грузинскую мечту" с "завоеванием и сохранением доверия грузинского народа" и заявил, что Венгрия "готова развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и поддерживать процесс евроинтеграции" Грузии.
Сийярто также назвал "особенно жалким", что "одним из главных критиков является министр иностранных дел Литвы" Габриелюс Ландсбергис, партия которого "Союз Отечества - Литовские христианские демократы", выигравшая выборы в 2020 году, в воскресенье "потерпела поражение от литовских избирателей".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой.
ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламентские выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам в понедельник в центре Тбилиси.
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