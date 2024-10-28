https://ria.ru/20241028/gruziya-1980459855.html

В Венгрии объяснили, зачем выборы в Грузии пытаются представить нечестными

В Венгрии объяснили, зачем выборы в Грузии пытаются представить нечестными - РИА Новости, 28.10.2024

В Венгрии объяснили, зачем выборы в Грузии пытаются представить нечестными

Результаты парламентских выборов в Грузии, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта", пытаются представить нечестными, потому что победили не те, кого РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:07

2024-10-28T11:07

2024-10-28T11:24

венгрия

грузия

в мире

брюссель

виктор орбан

петер сийярто

саломе зурабишвили

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980352935_0:122:1242:821_1920x0_80_0_0_8257ab6e70aad3e296d580e9610506b6.jpg

БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Грузии, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта", пытаются представить нечестными, потому что победили не те, кого поддерживали Брюссель и либеральный мейнстрим, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Ничего нового под солнцем: выборы в Грузии в субботу выиграли не те, кого предлагали Брюссель и либеральный мейнстрим, а правящая партия, выступающая за суверенитет, мир и семью, которая открыто ставит во главу угла национальные интересы. Так что поскольку либералы сильно отстали, началась атака: выборы были нечестными, в Грузии нет демократии и так далее, и тому подобное" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Министр еще раз поздравил "Грузинскую мечту" с "завоеванием и сохранением доверия грузинского народа" и заявил, что Венгрия "готова развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и поддерживать процесс евроинтеграции" Грузии.Сийярто также назвал "особенно жалким", что "одним из главных критиков является министр иностранных дел Литвы" Габриелюс Ландсбергис, партия которого "Союз Отечества - Литовские христианские демократы", выигравшая выборы в 2020 году, в воскресенье "потерпела поражение от литовских избирателей".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой.ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламентские выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам в понедельник в центре Тбилиси.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена на территории России как экстремистская

https://ria.ru/20241028/blinken-1980424840.html

https://ria.ru/20241027/gruziya-1980386032.html

венгрия

грузия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, грузия, в мире, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, саломе зурабишвили, обсе