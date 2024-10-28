https://ria.ru/20241028/gripp-1980423080.html

На юге Сахалина ввели карантин из-за птичьего гриппа

На юге Сахалина ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 28.10.2024

На юге Сахалина ввели карантин из-за птичьего гриппа

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц объявлен в Долинском районе Сахалина, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T04:25

2024-10-28T04:25

2024-10-28T04:40

здоровье - общество

сахалин

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Карантин по высокопатогенному гриппу птиц объявлен в Долинском районе Сахалина, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Инфекционное заболевание птиц зафиксировано на территории Долинского района. Постановление о введении карантина в муниципалитете подписал председатель правительства Алексей Белик. По предварительным данным, он будет действовать до середины ноября", - рассказали в пресс-службе правительства. По информации областных властей, очаг заболевания выявлен в одном из личных подсобных хозяйств. В радиусе угрожаемой зоны, помимо Долинского района, оказался и пригород Южно-Сахалинска – село Старорусское. На этой территории запрещены ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок, а также частичная охота на птиц. Все владельцы изъятой птицы получат компенсационные выплаты. Ситуация находится под контролем регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства и администрация Долинского района. Введены соответствующие карантинные меры для владельцев подсобных и фермерских хозяйств.

https://ria.ru/20241027/gripp-1980332231.html

https://ria.ru/20240621/gripp-1954644170.html

сахалин

южно-сахалинск

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здоровье - общество, сахалин, южно-сахалинск