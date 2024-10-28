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На юге Сахалина ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 28.10.2024
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04:25 28.10.2024 (обновлено: 04:40 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/gripp-1980423080.html
На юге Сахалина ввели карантин из-за птичьего гриппа
На юге Сахалина ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 28.10.2024
На юге Сахалина ввели карантин из-за птичьего гриппа
Карантин по высокопатогенному гриппу птиц объявлен в Долинском районе Сахалина, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T04:25
2024-10-28T04:40
здоровье - общество
сахалин
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Карантин по высокопатогенному гриппу птиц объявлен в Долинском районе Сахалина, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Инфекционное заболевание птиц зафиксировано на территории Долинского района. Постановление о введении карантина в муниципалитете подписал председатель правительства Алексей Белик. По предварительным данным, он будет действовать до середины ноября", - рассказали в пресс-службе правительства. По информации областных властей, очаг заболевания выявлен в одном из личных подсобных хозяйств. В радиусе угрожаемой зоны, помимо Долинского района, оказался и пригород Южно-Сахалинска – село Старорусское. На этой территории запрещены ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок, а также частичная охота на птиц. Все владельцы изъятой птицы получат компенсационные выплаты. Ситуация находится под контролем регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства и администрация Долинского района. Введены соответствующие карантинные меры для владельцев подсобных и фермерских хозяйств.
https://ria.ru/20241027/gripp-1980332231.html
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здоровье - общество, сахалин, южно-сахалинск
Здоровье - Общество, Сахалин, Южно-Сахалинск
На юге Сахалина ввели карантин из-за птичьего гриппа

В Долинском районе Сахалина ввели карантин из-за птичьего гриппа

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкИндоутка и курица на территории птицефабрики
Индоутка и курица на территории птицефабрики - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Индоутка и курица на территории птицефабрики. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Карантин по высокопатогенному гриппу птиц объявлен в Долинском районе Сахалина, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Инфекционное заболевание птиц зафиксировано на территории Долинского района. Постановление о введении карантина в муниципалитете подписал председатель правительства Алексей Белик. По предварительным данным, он будет действовать до середины ноября", - рассказали в пресс-службе правительства.
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На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа
Вчера, 09:56
По информации областных властей, очаг заболевания выявлен в одном из личных подсобных хозяйств. В радиусе угрожаемой зоны, помимо Долинского района, оказался и пригород Южно-Сахалинска – село Старорусское. На этой территории запрещены ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок, а также частичная охота на птиц. Все владельцы изъятой птицы получат компенсационные выплаты.
Ситуация находится под контролем регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства и администрация Долинского района. Введены соответствующие карантинные меры для владельцев подсобных и фермерских хозяйств.
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Здоровье - ОбществоСахалинЮжно-Сахалинск
 
 
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