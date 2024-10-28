https://ria.ru/20241028/gosduma-1980586628.html
В Госдуме прокомментировали сообщения о татуировке ликвидированного боевика
В Госдуме прокомментировали сообщения о татуировке ликвидированного боевика - РИА Новости, 28.10.2024
В Госдуме прокомментировали сообщения о татуировке ликвидированного боевика
Битва с международным неонацизмом продолжается, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), комментируя сообщения о том, что на... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:39
2024-10-28T20:39
2024-10-28T20:39
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
сша
владимир путин
госдума рф
единая россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Битва с международным неонацизмом продолжается, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), комментируя сообщения о том, что на теле убитого при попытке вторгнутся в Брянскую область боевика была найдена татуировка спецназа США. Ранее ФСБ России сообщила, что на теле одного из иностранных наемников, ликвидированных при попытке нарушения государственной границы РФ в Брянской области, имеется татуировка, свидетельствующая о принадлежности к элитному 75-му полку рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США. "Преступный интернационал понëс очередную потерю. Сколько американских, польских, канадских, французских бандитов уже лежит в земле - не перечесть. Битва с международным неонацизмом продолжается, и все те, кто пришëл к нам "с мечом", получат свой "берëзовый крест"", - сказал Толмачёв. По его словам, будь наëмники хоть трижды элитными рейнджерами, результат один - военные преступники получают по заслугам. Толмачев добавил, что данная ситуация является ещё одним гвоздем в крышку мифа о "суперспособностях" западных спецназовцев, который с успехом был экспортирован в десятки стран вместе с самими подразделениями для "защиты демократии". Кроме того, по мнению депутата Госдумы, слова президента России Владимира Путина о том, что против РФ воюет не украинская армия, а коллективный Запад, получили ещë одно подтверждение. "Напомню диалог из замечательного фильма "В бой идут одни старики" между майором политотдела и комэском Маэстро. Лëтчик говорит о бубновых тузах Геринга: "Горят за милую душу!". На что майор отвечает: "Противника недооценивать нельзя. Немец - мужчина серьëзный. Но вот то, что они горят за милую душу, это вот как раз молодым и надо объяснить. На них ведь рассчитана вся эта шумиха с размалëванными тузами, драконами, ну и прочей нечистью". Настал наш черёд объяснять всему миру, что идейные наследники Геринга тоже горят за милую душу", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20241028/fsb-1980541840.html
https://ria.ru/20241028/lavrov-1980521184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, сша, владимир путин, госдума рф, единая россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, США, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Госдуме прокомментировали сообщения о татуировке ликвидированного боевика
Депутат Толмачев: битва с международным неонацизмом продолжается
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Битва с международным неонацизмом продолжается, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), комментируя сообщения о том, что на теле убитого при попытке вторгнутся в Брянскую область боевика была найдена татуировка спецназа США.
Ранее ФСБ России
сообщила, что на теле одного из иностранных наемников, ликвидированных при попытке нарушения государственной границы РФ в Брянской области, имеется татуировка, свидетельствующая о принадлежности к элитному 75-му полку рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.
"Преступный интернационал понëс очередную потерю. Сколько американских, польских, канадских, французских бандитов уже лежит в земле - не перечесть. Битва с международным неонацизмом продолжается, и все те, кто пришëл к нам "с мечом", получат свой "берëзовый крест"", - сказал Толмачёв.
По его словам, будь наëмники хоть трижды элитными рейнджерами, результат один - военные преступники получают по заслугам.
Толмачев добавил, что данная ситуация является ещё одним гвоздем в крышку мифа о "суперспособностях" западных спецназовцев, который с успехом был экспортирован в десятки стран вместе с самими подразделениями для "защиты демократии".
Кроме того, по мнению депутата Госдумы, слова президента России Владимира Путина
о том, что против РФ воюет не украинская армия, а коллективный Запад, получили ещë одно подтверждение.
«
"Напомню диалог из замечательного фильма "В бой идут одни старики" между майором политотдела и комэском Маэстро. Лëтчик говорит о бубновых тузах Геринга: "Горят за милую душу!". На что майор отвечает: "Противника недооценивать нельзя. Немец - мужчина серьëзный. Но вот то, что они горят за милую душу, это вот как раз молодым и надо объяснить. На них ведь рассчитана вся эта шумиха с размалëванными тузами, драконами, ну и прочей нечистью". Настал наш черёд объяснять всему миру, что идейные наследники Геринга тоже горят за милую душу", - заключил парламентарий.