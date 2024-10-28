https://ria.ru/20241028/gosduma-1980586628.html

В Госдуме прокомментировали сообщения о татуировке ликвидированного боевика

В Госдуме прокомментировали сообщения о татуировке ликвидированного боевика - РИА Новости, 28.10.2024

В Госдуме прокомментировали сообщения о татуировке ликвидированного боевика

Битва с международным неонацизмом продолжается, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), комментируя сообщения о том, что на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:39

2024-10-28T20:39

2024-10-28T20:39

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

сша

владимир путин

госдума рф

единая россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Битва с международным неонацизмом продолжается, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), комментируя сообщения о том, что на теле убитого при попытке вторгнутся в Брянскую область боевика была найдена татуировка спецназа США. Ранее ФСБ России сообщила, что на теле одного из иностранных наемников, ликвидированных при попытке нарушения государственной границы РФ в Брянской области, имеется татуировка, свидетельствующая о принадлежности к элитному 75-му полку рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США. "Преступный интернационал понëс очередную потерю. Сколько американских, польских, канадских, французских бандитов уже лежит в земле - не перечесть. Битва с международным неонацизмом продолжается, и все те, кто пришëл к нам "с мечом", получат свой "берëзовый крест"", - сказал Толмачёв. По его словам, будь наëмники хоть трижды элитными рейнджерами, результат один - военные преступники получают по заслугам. Толмачев добавил, что данная ситуация является ещё одним гвоздем в крышку мифа о "суперспособностях" западных спецназовцев, который с успехом был экспортирован в десятки стран вместе с самими подразделениями для "защиты демократии". Кроме того, по мнению депутата Госдумы, слова президента России Владимира Путина о том, что против РФ воюет не украинская армия, а коллективный Запад, получили ещë одно подтверждение. "Напомню диалог из замечательного фильма "В бой идут одни старики" между майором политотдела и комэском Маэстро. Лëтчик говорит о бубновых тузах Геринга: "Горят за милую душу!". На что майор отвечает: "Противника недооценивать нельзя. Немец - мужчина серьëзный. Но вот то, что они горят за милую душу, это вот как раз молодым и надо объяснить. На них ведь рассчитана вся эта шумиха с размалëванными тузами, драконами, ну и прочей нечистью". Настал наш черёд объяснять всему миру, что идейные наследники Геринга тоже горят за милую душу", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20241028/fsb-1980541840.html

https://ria.ru/20241028/lavrov-1980521184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, брянская область, сша, владимир путин, госдума рф, единая россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)