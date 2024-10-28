https://ria.ru/20241028/gosduma-1980567973.html

В Госдуме прокомментировали подготовку митинга в Грузии

В Госдуме прокомментировали подготовку митинга в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024

В Госдуме прокомментировали подготовку митинга в Грузии

Готовящийся митинг в Грузии может иметь неприятные последствия, и грузинским силам правопорядка нужно не допустить столкновения радикальных сил, заявил РИА... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:59

2024-10-28T18:59

2024-10-28T18:59

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Готовящийся митинг в Грузии может иметь неприятные последствия, и грузинским силам правопорядка нужно не допустить столкновения радикальных сил, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов ("КПРФ"). ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. "Готовящийся сегодня митинг в Грузии может иметь неприятные последствия, и желательно чтобы грузинские силы правопорядка не допустили погромов и протестов, столкновений радикальных сил, как это было в 2019 году, когда был наш визит для участия в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проводившемся в зале заседаний грузинского парламента", - сообщил Гаврилов. Он отметил, что если протест пойдет по такому же сценарию, то это быстро приведёт к разрушению государственности, что совершенно не нужно ни ближайшим соседям Грузии, ни многочисленным заинтересованным партерам, желающим Грузии добра. Кроме того, по мнению депутата Госдумы, в Грузии созданы условия для проведения переворота в "мягкой форме", и эту ситуацию могут использовать как шанс для привлечения внимания американских фондов. "Чтобы эти фонды продолжали поддерживать Грузию западными кураторами создаётся ползущий переворот, то есть тактика не менять власть немедленно, а монотонно получая западную поддержку, устраивать митинги беспорядки, раскачивать ситуацию в стране", - подчеркнул парламентарий. По его словам, предполагалось, что "Грузинская мечта" вполне может получить конституционное большинство, но этого не произошло, грузины, проживающие за пределами Грузии голосовали в разных странах за оппозицию, так как СМИ в западных странах сильно искажают информацию о политической ситуации в стране, ангажированы западными кураторами. Но Гаврилов подметил, что в России более 300 тысяч грузин готовы были проголосовать на этих выборах, и которые совсем иного мнения и адекватно оценивают ситуацию, и они вполне могли бы проголосовать за "Грузинскую мечту", но не имеют такой возможности, так как в России они голосовать не могут, Грузия лишила их такой возможности.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980467509.html

https://ria.ru/20241028/gosduma-1980485624.html

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в мире, грузия, россия, сергей гаврилов, госдума рф, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024