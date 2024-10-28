https://ria.ru/20241028/gosduma-1980485624.html

В Госдуме прокомментировали итоги выборов в Грузии

В Госдуме прокомментировали итоги выборов в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024

В Госдуме прокомментировали итоги выборов в Грузии

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя итоги выборов в Грузии, отметил, что в Грузии готовится плацдарм для дестабилизации обстановки и предпринимаются... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:02

2024-10-28T13:02

2024-10-28T13:02

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алексей чепа

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя итоги выборов в Грузии, отметил, что в Грузии готовится плацдарм для дестабилизации обстановки и предпринимаются попытки вовлечь в этот возможный конфликт Россию. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. "В Грузии готовился и готовится плацдарм для дестабилизации обстановки, попытки вовлечь в этот возможно... конфликт Россию для того, чтобы попытаться отвлечь ее силы от развитого конфликта на Украине, разыгранного этими же силами", - сказал Чепа РИА Новости. Он отметил, что ситуация была и остаётся непростой в Грузии. "Мы видим противостояние сегодня лидирующей партии в парламенте с оппозицией, с президентом. И было абсолютно ясно, что оппозиция проигрывает и она не будет признавать результаты выборов. Они говорили об этом заранее и когда политические деятели уже заранее заявляют о том, что они будут не согласны с волеизлиянием народа и с процедурой определения этого волеизлияния - это говорит о подготовленном противостоянии", - добавил Чепа. По словам парламентария, он ожидал более лучшего результата на выборах. При этом Чепа отметил, что при таком давлении было трудно достичь необходимого результата. "Оппозиция софинансировалась Западом и делалось все. Особенно это было за границей, где было организовано большое количество избирательных участков. И на этих избирательных участках в основном победила оппозиция, партия Иванишвили набрала там всего лишь чуть больше 13%. Вот это говорит о том, что там было все срежиссированно, это говорит о том, что там это было все профинансировано, это говорит о том, что там все это было под контролем. За счёт голосов этих избирательных участков оппозиция получила вот такое", - заключил парламентарий. По мнению депутата, Запад делал все, чтобы создать именно конфликтную ситуацию.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980467509.html

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в мире, грузия, алексей чепа, госдума рф