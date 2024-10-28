https://ria.ru/20241028/gornyak-1980445588.html

Пушилин рассказал, чего ВСУ лишились после освобождения Горняка

Пушилин рассказал, чего ВСУ лишились после освобождения Горняка - РИА Новости, 28.10.2024

Пушилин рассказал, чего ВСУ лишились после освобождения Горняка

ВСУ лишились в городе Горняке Донецкой народной республики вышки для передачи информации, которая использовалась ВСУ в военных целях как ретранслятор и для... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:11

2024-10-28T10:11

2024-10-28T10:11

в мире

горняк

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ лишились в городе Горняке Донецкой народной республики вышки для передачи информации, которая использовалась ВСУ в военных целях как ретранслятор и для подавления российского теле- и радиовещания, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Чем примечателен данный населенный пункт (город Горняк), что он находится и сам на высоте, и там украинский режим обустроил вышку, достаточно серьезную, при поддержке своих партнеров. И помимо того, что она использовалась как ретранслятор для военных целей, но данная вышка еще использовалась для вещания, доля попытки заглушить наш сигнал, телесигнал, радиосигнал – по сути, это воздействие на гражданское население. Теперь такой возможности у противника нет", - сказал Пушилин . По его информации, российские войска в настоящий момент ведут зачистку Горняка от ВСУ.

https://ria.ru/20241027/izmaylovka-1980342902.html

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Варвара Скокшина

в мире, горняк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины