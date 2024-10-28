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Пушилин рассказал, чего ВСУ лишились после освобождения Горняка - РИА Новости, 28.10.2024
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10:11 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/gornyak-1980445588.html
Пушилин рассказал, чего ВСУ лишились после освобождения Горняка
Пушилин рассказал, чего ВСУ лишились после освобождения Горняка - РИА Новости, 28.10.2024
Пушилин рассказал, чего ВСУ лишились после освобождения Горняка
ВСУ лишились в городе Горняке Донецкой народной республики вышки для передачи информации, которая использовалась ВСУ в военных целях как ретранслятор и для... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:11
2024-10-28T10:11
в мире
горняк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ лишились в городе Горняке Донецкой народной республики вышки для передачи информации, которая использовалась ВСУ в военных целях как ретранслятор и для подавления российского теле- и радиовещания, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Чем примечателен данный населенный пункт (город Горняк), что он находится и сам на высоте, и там украинский режим обустроил вышку, достаточно серьезную, при поддержке своих партнеров. И помимо того, что она использовалась как ретранслятор для военных целей, но данная вышка еще использовалась для вещания, доля попытки заглушить наш сигнал, телесигнал, радиосигнал – по сути, это воздействие на гражданское население. Теперь такой возможности у противника нет", - сказал Пушилин . По его информации, российские войска в настоящий момент ведут зачистку Горняка от ВСУ.
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в мире, горняк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Горняк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал, чего ВСУ лишились после освобождения Горняка

Пушилин: ВСУ потеряли в Горняке вышку, которую использовали как ретранслятор

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмового подразделения ВС РФ
Военнослужащие штурмового подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ лишились в городе Горняке Донецкой народной республики вышки для передачи информации, которая использовалась ВСУ в военных целях как ретранслятор и для подавления российского теле- и радиовещания, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Чем примечателен данный населенный пункт (город Горняк), что он находится и сам на высоте, и там украинский режим обустроил вышку, достаточно серьезную, при поддержке своих партнеров. И помимо того, что она использовалась как ретранслятор для военных целей, но данная вышка еще использовалась для вещания, доля попытки заглушить наш сигнал, телесигнал, радиосигнал – по сути, это воздействие на гражданское население. Теперь такой возможности у противника нет", - сказал Пушилин .
По его информации, российские войска в настоящий момент ведут зачистку Горняка от ВСУ.
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В миреГорнякДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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