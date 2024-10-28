https://ria.ru/20241028/ginekolog-1980511187.html

Гинеколог рассказала, что приводит к бесплодию

Гинеколог рассказала, что приводит к бесплодию - РИА Новости, 28.10.2024

Гинеколог рассказала, что приводит к бесплодию

Большие отклонения от нормы в весе, как излишняя худоба, так и избыточный вес, которые наблюдаются у девочек-подростков, ведут к проблемам с рождением детей и... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:54

2024-10-28T14:54

2024-10-28T14:54

общество

здоровье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Большие отклонения от нормы в весе, как излишняя худоба, так и избыточный вес, которые наблюдаются у девочек-подростков, ведут к проблемам с рождением детей и бесплодию во взрослом возрасте, рассказала РИА Новости главный врач клиники "Инвитро" Северо-Запад, акушер-гинеколог Анна Донец на полях конференции FutureMed 2024. "Сейчас большое количество у нас пациентов с метаболическим синдромом – обратите внимание, что стало очень мало девочек нормального телосложения: они либо слишком худые, либо слишком полные. Вот этот вот метаболический синдром, он приводит к бесплодию, как и любые другие заболевания", - сказала Донец. Она пояснила, что изменения веса, отклонения его от нормы индекса массы тела нарушают менструальные циклы. "Не созревает яйцеклетка, то есть нарушается гормональный фон", - пояснила врач. Донец добавила, что такое же влияние имеет и повышенное или пониженное содержание сахара. "Уровень сахара, казалось бы, что такое? Ну, повышенный. А все это может привести к развитию метаболического синдрома, к ановуляторным циклам (не созревает яйцеклетка - ред.), что в дальнейшем приводит к бесплодию", - заключила гинеколог.

https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html

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общество, здоровье