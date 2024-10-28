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Гинеколог рассказала, что приводит к бесплодию - РИА Новости, 28.10.2024
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14:54 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ginekolog-1980511187.html
Гинеколог рассказала, что приводит к бесплодию
Гинеколог рассказала, что приводит к бесплодию - РИА Новости, 28.10.2024
Гинеколог рассказала, что приводит к бесплодию
Большие отклонения от нормы в весе, как излишняя худоба, так и избыточный вес, которые наблюдаются у девочек-подростков, ведут к проблемам с рождением детей и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:54
2024-10-28T14:54
общество
здоровье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Большие отклонения от нормы в весе, как излишняя худоба, так и избыточный вес, которые наблюдаются у девочек-подростков, ведут к проблемам с рождением детей и бесплодию во взрослом возрасте, рассказала РИА Новости главный врач клиники "Инвитро" Северо-Запад, акушер-гинеколог Анна Донец на полях конференции FutureMed 2024. "Сейчас большое количество у нас пациентов с метаболическим синдромом – обратите внимание, что стало очень мало девочек нормального телосложения: они либо слишком худые, либо слишком полные. Вот этот вот метаболический синдром, он приводит к бесплодию, как и любые другие заболевания", - сказала Донец. Она пояснила, что изменения веса, отклонения его от нормы индекса массы тела нарушают менструальные циклы. "Не созревает яйцеклетка, то есть нарушается гормональный фон", - пояснила врач. Донец добавила, что такое же влияние имеет и повышенное или пониженное содержание сахара. "Уровень сахара, казалось бы, что такое? Ну, повышенный. А все это может привести к развитию метаболического синдрома, к ановуляторным циклам (не созревает яйцеклетка - ред.), что в дальнейшем приводит к бесплодию", - заключила гинеколог.
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общество, здоровье
Общество, Здоровье
Гинеколог рассказала, что приводит к бесплодию

Акушер-гинеколог Донец: излишняя худоба и избыточный вес приводят к бесплодию

© iStock.com / valentinrussanovПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© iStock.com / valentinrussanov
Прием у врача. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Большие отклонения от нормы в весе, как излишняя худоба, так и избыточный вес, которые наблюдаются у девочек-подростков, ведут к проблемам с рождением детей и бесплодию во взрослом возрасте, рассказала РИА Новости главный врач клиники "Инвитро" Северо-Запад, акушер-гинеколог Анна Донец на полях конференции FutureMed 2024.
"Сейчас большое количество у нас пациентов с метаболическим синдромом – обратите внимание, что стало очень мало девочек нормального телосложения: они либо слишком худые, либо слишком полные. Вот этот вот метаболический синдром, он приводит к бесплодию, как и любые другие заболевания", - сказала Донец.
Она пояснила, что изменения веса, отклонения его от нормы индекса массы тела нарушают менструальные циклы. "Не созревает яйцеклетка, то есть нарушается гормональный фон", - пояснила врач.
Донец добавила, что такое же влияние имеет и повышенное или пониженное содержание сахара. "Уровень сахара, казалось бы, что такое? Ну, повышенный. А все это может привести к развитию метаболического синдрома, к ановуляторным циклам (не созревает яйцеклетка - ред.), что в дальнейшем приводит к бесплодию", - заключила гинеколог.
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