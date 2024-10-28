https://ria.ru/20241028/gaza-1980600407.html

Россия призвала США позволить СБ ООН остановить конфликт в Газе

Россия призвала США позволить СБ ООН остановить конфликт в Газе - РИА Новости, 28.10.2024

Россия призвала США позволить СБ ООН остановить конфликт в Газе

Россия призывает США позволить Совбезу ООН использовать необходимый инструментарий для остановки конфликта в Газе, заявил постоянный представитель РФ при ООН... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:52

2024-10-28T22:52

2024-10-28T22:52

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ООН, 28 окт – РИА Новости. Россия призывает США позволить Совбезу ООН использовать необходимый инструментарий для остановки конфликта в Газе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Призываем США ответственно отнестись к своим обязанностям постоянного члена Совета Безопасности ООН и позволить, наконец, главному органу ООН, ответственному за поддержание международного мира и безопасности, использовать весь имеющийся у него инструментарий для остановки конфликта и выполнения имеющихся профильных резолюций по ближневосточному урегулированию", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Небензя отметил, что только такой шаг "заложит фундамент" под перезапуск процесса мирного урегулирования палестинского вопроса на международно-признанной базе, в основе которой лежит принцип "двух государств для двух народов". "Только при таком сценарии можно удержать весь ближневосточный регион от масштабной конфронтации, чреватой самыми катастрофическими последствиями для всех государств, включая Израиль", – добавил он. Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе – американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке".

https://ria.ru/20241028/nebenzya-1980600239.html

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в мире, сша, россия, василий небензя, джо байден, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024