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Число погибших при ударах Израиля по Газе превысило 43 тысячи - РИА Новости, 28.10.2024
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17:22 28.10.2024 (обновлено: 17:56 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/gaza-1980544122.html
Число погибших при ударах Израиля по Газе превысило 43 тысячи
Число погибших при ударах Израиля по Газе превысило 43 тысячи - РИА Новости, 28.10.2024
Число погибших при ударах Израиля по Газе превысило 43 тысячи
От ударов Израиля по сектору Газа с 7 октября прошлого года погибло больше 43 тысяч палестинцев, сообщило местное Министерство здравоохранения. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:22
2024-10-28T17:56
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 28 окт — РИА Новости. От ударов Израиля по сектору Газа с 7 октября прошлого года погибло больше 43 тысяч палестинцев, сообщило местное Министерство здравоохранения. &quot;Число жертв действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 43 020&quot;, — указало ведомство в своем Telegram-канале.Еще 101 110 человек получили ранения."(Израильские военные. — Прим. ред.) совершили пять массовых убийств семей в секторе Газа, в том числе за последние 48 часов в больницы сектора были доставлены 96 убитых и 277 раненых", — добавили в министерстве.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.После этого Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части.
https://ria.ru/20241027/khamenei-1980411232.html
https://ria.ru/20241025/izrail-1980125158.html
https://ria.ru/20241028/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших при ударах Израиля по Газе превысило 43 тысячи

Минздрав Газы: число жертв ударов ЦАХАЛ с октября 2023 года возросло до 43 020

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ДОХА, 28 окт — РИА Новости. От ударов Израиля по сектору Газа с 7 октября прошлого года погибло больше 43 тысяч палестинцев, сообщило местное Министерство здравоохранения.
«

"Число жертв действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 43 020", — указало ведомство в своем Telegram-канале.

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Еще 101 110 человек получили ранения.
"(Израильские военные. — Прим. ред.) совершили пять массовых убийств семей в секторе Газа, в том числе за последние 48 часов в больницы сектора были доставлены 96 убитых и 277 раненых", — добавили в министерстве.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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После этого Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части.
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