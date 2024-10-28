https://ria.ru/20241028/gaza-1980544122.html

Число погибших при ударах Израиля по Газе превысило 43 тысячи

Число погибших при ударах Израиля по Газе превысило 43 тысячи - РИА Новости, 28.10.2024

Число погибших при ударах Израиля по Газе превысило 43 тысячи

От ударов Израиля по сектору Газа с 7 октября прошлого года погибло больше 43 тысяч палестинцев, сообщило местное Министерство здравоохранения. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:22

2024-10-28T17:22

2024-10-28T17:56

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

ДОХА, 28 окт — РИА Новости. От ударов Израиля по сектору Газа с 7 октября прошлого года погибло больше 43 тысяч палестинцев, сообщило местное Министерство здравоохранения. "Число жертв действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 43 020", — указало ведомство в своем Telegram-канале.Еще 101 110 человек получили ранения."(Израильские военные. — Прим. ред.) совершили пять массовых убийств семей в секторе Газа, в том числе за последние 48 часов в больницы сектора были доставлены 96 убитых и 277 раненых", — добавили в министерстве.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.После этого Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части.

https://ria.ru/20241027/khamenei-1980411232.html

https://ria.ru/20241025/izrail-1980125158.html

https://ria.ru/20241028/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году