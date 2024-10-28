https://ria.ru/20241028/gaza-1980538651.html

Переговоры о перемирии в Газе продолжаются, заявили в офисе Нетаньяху

Переговоры о перемирии в Газе продолжаются, заявили в офисе Нетаньяху - РИА Новости, 28.10.2024

Переговоры о перемирии в Газе продолжаются, заявили в офисе Нетаньяху

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, в Дохе продолжаются и продлятся как минимум до... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:59

2024-10-28T16:59

2024-10-28T16:59

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, в Дохе продолжаются и продлятся как минимум до завтрашнего дня, сообщил РИА Новости советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. В воскресенье глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа отправился в столицу Катара для обсуждения с начальником Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани возможных вариантов сделки по сектору Газа. "Переговоры в Дохе продолжаются. Давид Барнеа остается в Катаре как минимум до завтрашнего дня", - сообщил он. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных. Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа несколько месяцев были в тупике. Правительство Нетаньяху и движение ХАМАС обвиняли друг друга в намеренном срыве договоренностей и нежелании заключать сделку. С учетом недавней ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в Израиле считали главным препятствием в заключении соглашения, многие израильские политики заговорили о появлении "окна возможностей" для освобождения заложников. Нетаньяху после ликвидации Синвара на прошлой неделе выступил с видеообращением, в котором предложил амнистию тем в Газе, кто сложит оружие и освободит заложников, однако СМИ упоминали о том, что лидеры палестинского движения отказались от израильского предложения. Многое теперь будет зависеть от того, какую позицию займет следующий лидер ХАМАС в палестинском анклаве, которого еще официально не назначили. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20241027/abbas-1980323831.html

https://ria.ru/20241025/gaza-1980019413.html

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в мире, катар, доха, израиль, биньямин нетаньяху, яхья синвар, уильям бернс, хамас, моссад, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году