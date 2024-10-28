https://ria.ru/20241028/fitso-1980558509.html

Фицо оценил шансы Украины вступить в ЕС

Фицо оценил шансы Украины вступить в ЕС - РИА Новости, 28.10.2024

Фицо оценил шансы Украины вступить в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что до реального членства Украины в Европейском союзе очень далеко. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:23

2024-10-28T18:23

2024-10-28T18:23

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БРАТИСЛАВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что до реального членства Украины в Европейском союзе очень далеко. "Мы, однако, очень далеко от реального членства Украины в (Европейском) союзе. Это вопрос основополагающих принципов правового государства, работы демократической системы, определенных экономических параметров, это будет длиться годы", - сказал Фицо в интервью изданию Štandard. Он подтвердил, что поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз, поскольку "вступление в Европейский союз в конце концов имеет больше преимуществ, чем недостатков". Премьер Словакии также отметил, что в вопросе возможного членства Украины в НАТО он по-прежнему против этого. В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.

https://ria.ru/20241025/niderlandy-1980109084.html

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979699238.html

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в мире, украина, словакия, брюссель, роберт фицо, евросоюз, нато