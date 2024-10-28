https://ria.ru/20241028/finljandija-1980448018.html

СМИ: Финляндия заработала на продаже велосипедов беженцев

СМИ: Финляндия заработала на продаже велосипедов беженцев - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: Финляндия заработала на продаже велосипедов беженцев

Финляндия выручила более 30 тысяч евро от продажи велосипедов, оставленных просителями убежища в 2023 году на границе с Россией, сообщает общественный вещатель... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:26

2024-10-28T10:26

2024-10-28T10:26

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Финляндия выручила более 30 тысяч евро от продажи велосипедов, оставленных просителями убежища в 2023 году на границе с Россией, сообщает общественный вещатель Yle. Беженцы прибывали на границу с Финляндией на велосипедах, поскольку пересекать пункты пропуска было разрешено только на транспортных средствах. Таможня конфисковала сотни велосипедов просителей убежища, прибывших в страну без надлежащих документов. В ноябре 2023 года финские власти запретили въезд в страну на велосипедах, а затем полностью закрыли границу. Финская таможня с начала 2024 года организовывает аукционы, на которых продает оставленные просителями убежища велосипеды. "В общей сложности аукционы принесли в государственную казну более 30 тысяч евро", - говорится в материале. Один из последних аукционов был проведен на пункте пересечения границы "Ниирала" (МАПП "Вяртсиля" с российской стороны) в воскресенье. Как уточняет Yle, пограничный пункт был открыт на время продажи, а затем снова закрылся, когда аукцион завершился. Его посетили чуть более сотни покупателей, причем их передвижение было строго ограничено, поскольку граница между Финляндией и Россией закрыта, отмечает Yle. Посетителям также категорически запрещалось фотографировать КПП на расстоянии ближе ста метров. Цена велосипедов варьировалась от пяти до ста евро, добавляет Yle. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20241012/migranty-1977730412.html

https://ria.ru/20240605/stt-1950646632.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова