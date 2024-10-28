https://ria.ru/20241028/festival-yarmarka-1980449978.html

Гастрономическая столица Китая примет фестиваль-ярмарку "Сделано в России"

Гастрономическая столица Китая примет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" - РИА Новости, 28.10.2024

Гастрономическая столица Китая примет фестиваль-ярмарку "Сделано в России"

Жители Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР), смогут оценить российские товары и ближе познакомиться с русской культурой на фестивале-ярмарке "Сделано в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:36

2024-10-28T10:36

2024-10-28T10:36

экономика

китай

чэнду

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Жители Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР), смогут оценить российские товары и ближе познакомиться с русской культурой на фестивале-ярмарке "Сделано в России", которую организует Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Мероприятие пройдет с 11 по 17 ноября в самых популярных местах города - у Храма Ухоу, рядом с пешеходной улицей Цзиньли, которую ежедневно проходят более 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.Чэнду входит в десятку крупнейших городов Китая и является одним из первых национальных исторических и культурных центров Поднебесной. Благодаря своим уникальным природным условиям и культурным особенностям Чэнду также заслужил титул "Гастрономической столицы" Китая. Храм Ухоу, рядом с которым будет организован фестиваль-ярмарка, является национальным объектом культурного наследия."Сычуань станет третьей провинцией, которая примет фестиваль-ярмарку "Сделано в России". Проводя такие мероприятия, мы стремимся не только помочь российским экспортерам укрепить партнерские отношения с китайскими коллегами и расширить двустороннее сотрудничество, но и показать жителям Китая, чем живет и гордится наша страна", - поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Всего на фестивале-ярмарке под национальным брендом будет представлена продукция от 130 производителей из 27регионов России: кондитерские изделия, молочная продукция, напитки, снеки, косметика, товары народного промысла и многое другое. Каждый экспортер откроет свой стенд для розничной продажи. На площадке фестиваля-ярмарки также будет работать дегустационная зона, где компании предложат свою продукцию для всех посетителей мероприятия.Представители китайского бизнеса, заинтересованные в сотрудничестве с российскими компаниями, смогут также провести с участниками ярмарки деловые встречи и обсудить совместные проекты.Традиционно РЭЦ организует насыщенную культурную программу. Так, гости фестиваля-ярмарки смогут посетить мастер-классы по русским народным промыслам и кинопоказы.Большим подарком для жительниц Чэнду станет бьюти-студия в рамках проекта "Красота создается в России", где можно будет попробовать российскую косметику. Понравившиеся товары можно будет приобрести онлайн.Кроме того, на фестивале-ярмарке РЭЦ организует стриминговую студию для китайских блогеров, которые будут в прямом эфире показывать подписчикам продукцию, представленную на прилавках ярмарки и размещенную в национальных магазинах Made in Russia на китайских маркетплейсах.РЭЦ уже провел два фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. Так, в преддверии Китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян, с 17 по 21 мая.

https://ria.ru/20241025/rets-1980152258.html

https://ria.ru/20241025/forum-1980140072.html

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чэнду

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, чэнду, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)