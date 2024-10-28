https://ria.ru/20241028/evrodeputat-1980483961.html

Евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии

Евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024

Евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии

Депутат Европейского парламента от Польши Михал Щерба предлагает повторить парламентские выборы в Грузии, поскольку их результаты косвенно показали падение... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:52

2024-10-28T12:52

2024-10-28T12:54

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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Михал Щерба предлагает повторить парламентские выборы в Грузии, поскольку их результаты косвенно показали падение интереса граждан к членству страны в ЕС и НАТО. При этом он не заявляет ни о каких нарушениях в ходе волеизъявления. "Я хочу очень четко сказать: возможно, эти выборы в Грузии должны быть повторены с участием международного сообщества", - заявил Щерба в эфире радиостанции RMF FM, пояснив это тем, что результаты голосования косвенно показали падение интереса граждан Грузии к членству страны в ЕС и НАТО. Щерба назвал выборы в Грузии трудными, но самыми важными за последние 20 лет. "То, что мы наблюдали в последние годы в Грузии, - это снижение курса на ЕС и на НАТО. Несмотря на заявления властей, факты были совсем другие", - сказал депутат. ЦИК Грузии завершил 27 октября подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241028/peskov-1980477092.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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в мире, грузия, польша, россия, саломе зурабишвили, евросоюз, нато, обсе