Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 28.10.2024 (обновлено: 12:54 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/evrodeputat-1980483961.html
Евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии
Евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
Евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии
Депутат Европейского парламента от Польши Михал Щерба предлагает повторить парламентские выборы в Грузии, поскольку их результаты косвенно показали падение... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:52
2024-10-28T12:54
в мире
грузия
польша
россия
саломе зурабишвили
евросоюз
нато
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980331441_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_d7cc0955971f9d590a2e7f9567a14622.jpg
ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Михал Щерба предлагает повторить парламентские выборы в Грузии, поскольку их результаты косвенно показали падение интереса граждан к членству страны в ЕС и НАТО. При этом он не заявляет ни о каких нарушениях в ходе волеизъявления. "Я хочу очень четко сказать: возможно, эти выборы в Грузии должны быть повторены с участием международного сообщества", - заявил Щерба в эфире радиостанции RMF FM, пояснив это тем, что результаты голосования косвенно показали падение интереса граждан Грузии к членству страны в ЕС и НАТО. Щерба назвал выборы в Грузии трудными, но самыми важными за последние 20 лет. "То, что мы наблюдали в последние годы в Грузии, - это снижение курса на ЕС и на НАТО. Несмотря на заявления властей, факты были совсем другие", - сказал депутат. ЦИК Грузии завершил 27 октября подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241028/peskov-1980477092.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
грузия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980331441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0b6f73eccbd13138a55c742767941e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, польша, россия, саломе зурабишвили, евросоюз, нато, обсе
В мире, Грузия, Польша, Россия, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ
Евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии

Польский евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии

© AP Photo / Kostya ManenkovЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Kostya Manenkov
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Михал Щерба предлагает повторить парламентские выборы в Грузии, поскольку их результаты косвенно показали падение интереса граждан к членству страны в ЕС и НАТО.
При этом он не заявляет ни о каких нарушениях в ходе волеизъявления.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Москва отвергает обвинения во вмешательстве в выборы Грузии, заявил Песков
Вчера, 12:27
"Я хочу очень четко сказать: возможно, эти выборы в Грузии должны быть повторены с участием международного сообщества", - заявил Щерба в эфире радиостанции RMF FM, пояснив это тем, что результаты голосования косвенно показали падение интереса граждан Грузии к членству страны в ЕС и НАТО.
Щерба назвал выборы в Грузии трудными, но самыми важными за последние 20 лет. "То, что мы наблюдали в последние годы в Грузии, - это снижение курса на ЕС и на НАТО. Несмотря на заявления властей, факты были совсем другие", - сказал депутат.
ЦИК Грузии завершил 27 октября подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
Вчера, 08:00
 
В миреГрузияПольшаРоссияСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзНАТООБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала