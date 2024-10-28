Евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии
Польский евродепутат предложил повторить парламентские выборы в Грузии
© AP Photo / Kostya ManenkovЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Kostya Manenkov
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Михал Щерба предлагает повторить парламентские выборы в Грузии, поскольку их результаты косвенно показали падение интереса граждан к членству страны в ЕС и НАТО.
При этом он не заявляет ни о каких нарушениях в ходе волеизъявления.
"Я хочу очень четко сказать: возможно, эти выборы в Грузии должны быть повторены с участием международного сообщества", - заявил Щерба в эфире радиостанции RMF FM, пояснив это тем, что результаты голосования косвенно показали падение интереса граждан Грузии к членству страны в ЕС и НАТО.
Щерба назвал выборы в Грузии трудными, но самыми важными за последние 20 лет. "То, что мы наблюдали в последние годы в Грузии, - это снижение курса на ЕС и на НАТО. Несмотря на заявления властей, факты были совсем другие", - сказал депутат.
ЦИК Грузии завершил 27 октября подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.