В ЕС рассказали, когда сформируют отношение к выборам в Грузии
ЕС сформирует позицию по выборам в Грузии после получения доклада ОБСЕ
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники митинга оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники митинга оппозиции в Тбилиси
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии после выборов на заседании 18 ноября, ЕС сформирует свое окончательное отношение к выборам после получения финального доклада ОБСЕ, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.
"Конечно, эта ситуация будет обсуждаться на совете МИД в ноябре, также глава Евросовета заявил, что намерен вынести вопрос по Грузии на неформальный ноябрьский саммит в Будапеште", - сказала она.
По ее словам, в Брюсселе сформулируют свою окончательную позицию по итогам выборов в Грузии после получения финального доклада ОБСЕ. "Мы ознакомились с предварительными выводами, призываем провести тщательное расследование всех выявленных нарушений… ждем окончательный доклад", - пояснила она.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.