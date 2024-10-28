https://ria.ru/20241028/es-1980504491.html

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии после выборов

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии после выборов - РИА Новости, 28.10.2024

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии после выборов

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии после выборов на заседании 18 ноября, ЕС сформирует свое окончательное отношение к выборам после получения... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:15

2024-10-28T14:15

2024-10-28T14:59

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грузия

брюссель

россия

саломе зурабишвили

евросоюз

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии после выборов на заседании 18 ноября, ЕС сформирует свое окончательное отношение к выборам после получения финального доклада ОБСЕ, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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в мире, грузия, брюссель, россия, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024