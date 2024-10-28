https://ria.ru/20241028/erevan-1980493946.html

В Ереване задержали мужчину, угрожавшего взорвать бензовоз

В Ереване задержали мужчину, угрожавшего взорвать бензовоз - РИА Новости, 28.10.2024

В Ереване задержали мужчину, угрожавшего взорвать бензовоз

Следственный комитет Армении сообщил о задержании в минувшую субботу мужчины, грозившего взорвать бензовоз на центральной площади Республики, где расположено... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:34

2024-10-28T13:34

2024-10-28T13:34

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ЕРЕВАН, 28 окт - РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил о задержании в минувшую субботу мужчины, грозившего взорвать бензовоз на центральной площади Республики, где расположено здание кабмина, а также устроившего погром в одном из правительственных зданий. Уточняется, что инцидент произошел поздно вечером 26 октября. "Гражданин вошел в здание одного из министерств, вел себя агрессивно. Его доставили в отделение полиции, по дороге он заявлял, что приехал на площадь Республики на бензовозе, чтобы взорвать его", - сообщается в пресс-релизе СК. По данным ведомства, в тот же день в МВД Армении поступило сообщение, что неизвестный припарковал бензовоз в центральной части площади Республики, а до этого полиция получила информацию об угоне бензовоза с автозаправки на трассе Ереван - Севан. Было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное использование чужого имущества", "уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство". Отмечается, что топлива в бензовозе не было. "Следствие установило, что 26 октября примерно в 22.30 (21.30 мск - ред.) 36-летний мужчина вошел во второй корпус здания правительства, потребовал встречи с министром иностранных дел, выражая свое недовольство", - заявили в пресс-службе. В СК утверждают, что дебошир затеял ссору с дежурившим в здании полицейским, которому потребовалось достать табельный пистолет. После этого мужчина ушел, затем вошел в приемную противоположного здания, где сломал монитор поста охраны, разбросал висевшие на стене картины, разорвал коробки для корреспонденции и передвинул глиняную статую. "Только после этого сотрудникам полиции удалось его обезвредить.... Он задержан", - отметили в СК. В пресс-службе заявили, что следствие устанавливает обстоятельства угона бензовоза, выясняет, какое отношение к этой машине имеет задержанный, а также другие важные для дела обстоятельства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, армения