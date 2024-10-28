https://ria.ru/20241028/energodar-1980444881.html

Мэр Энергодара объяснил, почему ВСУ нанесли комбинированный удар по городу

Мэр Энергодара объяснил, почему ВСУ нанесли комбинированный удар по городу - РИА Новости, 28.10.2024

Мэр Энергодара объяснил, почему ВСУ нанесли комбинированный удар по городу

Украинские военные могли применить комбинированный удар по Энергодару с использованием артиллерии и БПЛА по причине неэффективности FPV-дронов, рассказал РИА... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:07

2024-10-28T10:07

2024-10-28T10:07

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ЭНЕРГОДАР, 28 окт – РИА Новости. Украинские военные могли применить комбинированный удар по Энергодару с использованием артиллерии и БПЛА по причине неэффективности FPV-дронов, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. Ранее власти Запорожской области сообщали об обстреле Энергодара из артиллерии и атаке ударных БПЛА. "Противник понимает, что одиночные удары FPV не приносят эффективности по причине мер, предпринятых нами. Данный комбинированный удар мог быть нанесен именно по этой причине, для того чтобы добиться своих целей и уничтожить инфраструктуру города", - сказал Сеновоз. В середине октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.

https://ria.ru/20241028/senovoz-1980422965.html

https://ria.ru/20240928/energodar-1975222082.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар, украина