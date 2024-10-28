Рейтинг@Mail.ru
Мэр Энергодара объяснил, почему ВСУ нанесли комбинированный удар по городу - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/energodar-1980444881.html
Мэр Энергодара объяснил, почему ВСУ нанесли комбинированный удар по городу
Мэр Энергодара объяснил, почему ВСУ нанесли комбинированный удар по городу - РИА Новости, 28.10.2024
Мэр Энергодара объяснил, почему ВСУ нанесли комбинированный удар по городу
Украинские военные могли применить комбинированный удар по Энергодару с использованием артиллерии и БПЛА по причине неэффективности FPV-дронов, рассказал РИА... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:07
2024-10-28T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
ЭНЕРГОДАР, 28 окт – РИА Новости. Украинские военные могли применить комбинированный удар по Энергодару с использованием артиллерии и БПЛА по причине неэффективности FPV-дронов, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. Ранее власти Запорожской области сообщали об обстреле Энергодара из артиллерии и атаке ударных БПЛА. "Противник понимает, что одиночные удары FPV не приносят эффективности по причине мер, предпринятых нами. Данный комбинированный удар мог быть нанесен именно по этой причине, для того чтобы добиться своих целей и уничтожить инфраструктуру города", - сказал Сеновоз. В середине октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.
https://ria.ru/20241028/senovoz-1980422965.html
https://ria.ru/20240928/energodar-1975222082.html
энергодар
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Украина
Мэр Энергодара объяснил, почему ВСУ нанесли комбинированный удар по городу

Сеновоз: ВСУ поняли, что одиночные удары FPV-дронами по Энергодару неэффективны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭНЕРГОДАР, 28 окт – РИА Новости. Украинские военные могли применить комбинированный удар по Энергодару с использованием артиллерии и БПЛА по причине неэффективности FPV-дронов, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
Ранее власти Запорожской области сообщали об обстреле Энергодара из артиллерии и атаке ударных БПЛА.
Последствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
ВСУ используют западные технологии для ударов по Энергодару, сообщил мэр
Вчера, 04:12
"Противник понимает, что одиночные удары FPV не приносят эффективности по причине мер, предпринятых нами. Данный комбинированный удар мог быть нанесен именно по этой причине, для того чтобы добиться своих целей и уничтожить инфраструктуру города", - сказал Сеновоз.
В середине октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на многоэтажный дом в запорожском Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
В Энергодаре рассказали о новой тактике ВСУ при атаках на город
28 сентября, 11:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала