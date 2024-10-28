https://ria.ru/20241028/elektrosnabzhenie-1980459691.html
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 28.10.2024
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества
Аварийные отключения электроснабжения введены в Сумской области на Украине, сообщает в понедельник компания "Сумыоблэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:06
2024-10-28T11:06
2024-10-28T11:06
сумская область
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укрэнерго
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения введены в Сумской области на Украине, сообщает в понедельник компания "Сумыоблэнерго" в Telegram-канале. Сумская областная администрация в понедельник сообщала, что в Конотопском районе повреждены энергетические объекты критической инфраструктуры. "По указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений", - говорится в сообщении. Компания "Полтавоблэнерго", в свою очередь, также сообщила о введении графика аварийных отключений в регионе. "Применен график аварийных отключений на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов Полтавской области", - отметили в компании.
https://ria.ru/20240605/elektrichestvo-1950591530.html
https://ria.ru/20241014/ukrenergo-1977992101.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, украина, укрэнерго, в мире
Сумская область, Украина, Укрэнерго, В мире
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества
В Сумской и Полтавской областях Украины ввели аварийные отключения электричества
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Аварийные отключения электроснабжения введены в Сумской области на Украине, сообщает в понедельник компания "Сумыоблэнерго" в Telegram-канале
.
Сумская областная администрация в понедельник сообщала, что в Конотопском районе повреждены энергетические объекты критической инфраструктуры.
"По указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго
" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений", - говорится в сообщении.
Компания "Полтавоблэнерго", в свою очередь, также сообщила о введении графика аварийных отключений в регионе.
"Применен график аварийных отключений на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов Полтавской области", - отметили в компании.